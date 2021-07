3 sa 5 kaso ng Delta variant sa Calabarzon naitala noong Abril pa: DOH 4A

Lima na ang kaso ng Delta variant na naitala sa Calabarzon, kabilang ang 3 na naitala noon pang Abril, ayon sa Department of Health (DOH) Region 4A.



Ayon kay DOH-4A Regional Director Eduardo Janairo, mayroong 3 kaso ng Delta variant— 2 sa Cavite at 1 sa Batangas— na naitala halos 3 buwan na ang nakalipas.

Umakyat na sa 5 ang kabuuang kaso sa rehiyon matapos na ianunsiyo niya nitong Huwebes ang dalawang kasong naitala naman sa Laguna.

"Lima na talaga. Actually, may tatlo nang nauna pero hindi siya kasi community, ibig sabihin hindi siya natagpuan sa areas kung saan sila nakatira kundi galing sila outside the country, so napunta sila sa areas nila after maka-quarantine,” ayon kay Janairo.

Pero paglilinaw ni Janairo hindi ito local transmission dahil pawang mga overseas Filipino workers ito na ang dalawa ay galing sa Middle East.

Abril pa raw dumating ang 3 sa bansa at sumailalim sa quarantine. Siniguro naman na magaling na sila bago pauwiin sa kanilang komunidad.

“Mas nauna pa 'yung tatlo kasi April pa 'yung tatlo eh. 'Yung tatlo wala na, actually negative na sila, recovered bago pa sila pinapasok sa community at 'yung isa nakabalik na sa abroad, may isa naman na nahinto,” sabi niya.

Hindi naman nabanggit kung saan sila sumailaim ng quarantine pero tiniyak na walang naitalang nahawa sa 3 nakitaan ng Delta variant.



Sa 2 kaso naman ng Delta variant na naitala sa Calamba City, Laguna na napag-alamang mag-ama, at may edad na 58 at 29, kasalukuyan raw na nagsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuha nila.

“Nagmeeting na sila with local government at may mga contact tracing na ngang ginagawa sa ngayon, dahil initially ang exposure ay sa 3 tao 'yung katulong, 'yung household helper, 'yung isa pang kapatid at may isa pang kasambahay doon na na-expose pero mga negative naman sila raw,” sabi niya.

Pinuna naman ni Calamba Mayor Justin Marc Chipeco ang aniya’y huli nang anunsiyo ng DOH-4A. Aniya, mas nalalagay sa panganib ang nasasakupan at higit sa lahat, nagdudulot pa ito ng pangamba.



"What’s the point to create the problem, to create scare, to create what? Aanhin mo ang information kung tapos na rin ang pandemic, aanhin mo pa ang impormasyon kung gumaling na ang tao,” sabi Chipeco.

Paliwanag naman ni Janairo, hindi ganoon kadaling malaman ang nasabing variant.

"Actually, hindi ganun kasi kadali ang pagpapa-genome sequencing, RT-PCR usually within 2 days makukuha mo ang resulta mo, pero 'yung genome sequencing may proseso pa 'yan na usually inaabot ng hanggang 5 days bago maibigay sa'yo ang resulta. Minsan nga nag-iipon pa sila ng sample kasi sayang 'yung running. Kaya hinihintay pa nila 'yung ibang specimen bago nila sabay-sabay na ira-run,” paliwanag ni Janairo.

Pinakamahalaga raw ngayon na malaman kung paano iko-contain at hindi na dadami pa ang kaso sa lugar.

Nagpaalala naman ito sa publiko na huwag mabahala sa kabila ng mga impormasyon sa Delta variant sa rehiyon.

“Hindi ko gagamitin 'yung word na pangamba, ang importante dobleng pag-iingat, 'yun 'yung awareness na may kailangan tayong gawin,” saad niya.

Aminado naman si Janairo na hanggang ngayon hindi pa rin tukoy kung saan galing ang variant, pero hindi raw makatutulong ang panic, bagkus ang dobleng pag-iingat.

- Ulat ni Andrew Bernardo