10 baboy, 5 baka, 1 motorsiklo: Bayan sa Biliran magpapa-raffle sa mga nabakunahan laban sa COVID-19

Hindi lang ang karaniwang premyo na bigas at grocery items ang pwedeng matanggap ng mga nakakumpleto na ng dalawang dose ng COVID-19 vaccine sa bayan ng Naval, Biliran.

Maaari din kasi silang manalo ng isa sa 10 baboy, 5 baka, o isang motorsiklo sa pa-raffle ng lokal na pamahalaan.

Ayon kay Naval Mayor Gerard Espina paraan ito ng lokal na pamahalaan ng Naval para himukin ang mga Navaleño na magpabakuna laban sa COVID-19.

Sa katapusan pa ng taon ang raffle para mas marami ang makasali.

"Year-end po raffle namin para marami ang makakasali kasi limited supply ang vaccine, pero at least may pang-motivate sa mga ayaw magpa-vaccine," ani Espina sa kanyang mensahe.

Umani ng papuri ang lokal na pamahalaan ng Naval mula sa Department of Health.

Sa tala ng Naval LGU, umabot sa 7,300 ang mga residente ng bayan na nabakunahan. Sampung porsyento pa lamang ito sa kabuuang populasyon ng bayan, kaya umaasa si Espina na madagdagan pa ang supply nila ng bakuna.

Para mahimok ang mga residente magpabakuna laban sa COVID-19, ilang LGU na sa bansa ang naganunsiyo na magpapa-raffle ng mga premyo sa mga naturukan na.

— Ulat ni Sharon Evite Carangue

