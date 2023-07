Riding in tandem na nanghablot ng cellphone, huli sa BGC

MAYNILA - Arestado ang riding in tandem na sangkot sa pagnanakaw ng cellphone ng 31 anyos na lalaki sa Bonifacio Global City sa Taguig.

Base sa CCTV video, magkasalubong na naglalakad ang biktima at suspek, nang pumihit pabalik ang suspek patungo sa direksyon ng biktima at may kinausap sa telepono.

Agad hinablot ng suspek ang cellphone ng biktima at agad umangkas sa dumating na motorsiklo.

“That time noong naglalakad kami sa labas, doon siya nagstart na hinablot agad 'yung phone ko and bigla siyang tumakbo. I tried [na] habulin siya at tawagin yung motor, kaso may kasama siyang tandem,” kwento ng biktima.

Ayon naman sa ikaliwang biktima na parehong modus ang ginawa ng mga suspek: “Nagbu-book ng aking masasakyan, may biglang dumaan na motor tapos hinablot yung cellphone ko ... Hinabol ko nakita ko yung mga marshall ng BGC humingi ako ng tulong."

Si Ronilo Urbino, District Commander 5-BGC Marshall ang rumesponde. Aniya: “mabilis po talag, talagang tatakas talaga.”

Niradyo niya sa mga kasamahan ang nangyari para maalerto ang lahat ng team sa BGC.

Dahil sa dragnet na inilatag sa BGC, pinara at hinuli ni Patrolman John Rey Gaon ng SPD Battalion ang mga suspek.

“Naitawag po sa amin ng marshall at agad naming na-respondehan yung pangyayari at noong naabutan po namin na papunta na pong Buendia, amin na pong nahuli ang mga suspek,” sabi ni Patrolman Gaon.

50-50 umano ang hatian ng nahuling mga riding in tandem na suspek sa pinagbebentahan ng cellphone.

"Bago lang po talaga ako sa ganito sir ... Mababa lang sir sa isang cellphone, mga dalawang libo," ang sabi ng isang suspek.

Todo tanggi naman ang isa pang suspek na hindi siya parte ng pagnanakaw noong Hulyo a-8 kahit na itinuro na siya ng kasamahan.

Aniya: “Ngayon pa lang po kasi ako sumama sir eh, ngayon ko lang kinailangan ng perang malaki-laki.”

Kakasuhan ng robbery ang dalawang inaresto na nakapiit ngayon sa Fort Bonifacio Sub-Station 1.

-- Ulat ni Champ De Lunas, ABS-CBN News