Mataas na koleksyon, ibinida ng Bureau of Customs

MAYNILA — Nahigitan umano ng Bureau of Customs (BOC) ang revenue collection target nito sa unang bahagi ng taon.

Nakapagtala ang BOC ng P433.4 bilyon na revenue collection mula Enero hanggang Hunyo, mas mataas ng 3.04 porsiyento o P12.768 bilyon sa naunang target na P420.7 bilyon.

Ayon sa ahensya, naging mas mataas kasi ang mga isinasagawang assessment dulot ng pinahusay na sistema sa pagtukoy sa customs' value.

Kabilang din sa mga dumagdag sa naitalang kita ng BOC ang mahigit P1 bilyong kita mula sa audit findings at Prior Disclosure Program applications.

Nakakolekta rin ang ahensiya ng karagdagang P29.7 milyon mula sa isinagawang public auctions sa Port of Manila, Davao, at sa Manila International Container Port.

Ibinida rin ng ahensya ang "digitalization" ng 160 sa 166 na mga proseso sa ilalim ng 2021 Citizen's Charter.

Kabilang dito ang E-Service Catalog System, Document Management System, Over Staying Cargo Tracking System, Automated Export Declaration System (AEDS), at Customs Auction Monitoring System at mga isinagawang anti-smuggling operation sa unang bahagi ng taon na nagresulta ng pagkakasamsam ng mga P23.851 bilyong halaga ng mga produkto.

Kabilang sa ibinahaging report ng ahensiya para sa unang bahagi ng taon ang pagpapadali ng mga proseso na nagresulta sa pagtaas sa ika-43 puwesto mula sa kabuuang 139 na bansa sa World Bank Logistics Performance Index.

Mula Enero hanggang Hunyo, tumanggap din ang BOC ng 71 bagong tauhan at nag-promote ito ng 214 na empleyado.

Ayon sa BOC, pagtugon ito sa 5-point priority program sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.