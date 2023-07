Mayon Volcano as seen from Bgy. Mabinit in Legazpi City, Albay on June 19, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Ilang residente sa Guinobatan, Albay ang nakaranas ng ashfall event partikular sa sentro ng bayan, Biyernes ng gabi, Hulyo 21.

Naranasan ng residenteng si Dianne Ghaille Besmonte na noo'y nasa sentro ng Guinobatan ang aktuwal na pag-ulan ng abo.

Ayon kay Besmonte, iba ang itsura ng kalangitan, nakita niya lamang ay puti na mistulang hamog ngunit pagpatak ng 9:15 ng gabi ay nagsimula nang umulan ng abo na sa una ay maninipis lamang na tila alikabok. Ngunit nang tumagal ay kumapal na ito at nagmistulang patak ng ulan kaya naman ay minabuti niya na umuwi sa kanilang tahanan.

Kinumpirma naman ng lokal na DRRMO ng Guinobatan na may ilan nga silang natanggap na ulat patungkol sa pag-ulan ng abo.

Ayon sa update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang status ng bulkang Mayon at base sa ipinakita nitong aktibidad sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon ng 22 volcanic earthquakes kabilang rito ang isang panandaliang lava ejection na may kasamang ashing event na tumagal ng 28 segundo.

Dagdag pa ng PHIVOLCS, nagkaroon ang bulkang Mayon ng 175 rockfall events at apat na pyroclastic density current events, habang umaabot naman sa 1758 toneladang sulfur dioxide flux sa nakalipas na 24 oras ang naibuga ng Mayon.

Samantala, patuloy pa ring pinagbabawal ang pagpasok sa anim na kilometrong (6km) radius permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan ay mahigpit pa ring ipinagbabawal.

-- Ulat ni Aireen Perol