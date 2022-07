Mga humahabol sa voter registration sa Comelec Manila, dagsa pa rin

Sa bangketa malapit sa tanggapan ng Commission on Elections (Comelec) sa Arroceros, Maynila naghihintay ang ilan sa humahabol na magparehistro para sa barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections, isang araw bago ang deadline.

Sila ay mga residente ng District 2 na tanging sineserbisyuhan ng Comelec na mas piniling dito pa rin sa kanilang opisina gawin ang registration.

Inilipat na kasi sa mga malls sa Maynila ang registration ng iba.

Ang mga botante ng District 1 at District 4 sa sinehan ng isang mall malapit sa city hall isinasagawa ang voter registration.

Voter registration para sa barangay at SK elections, nagpapatuloy sa loob ng sinehan na ito sa isang mall malapit sa Manila City Hall. Johnson Manabat, ABS-CBN News

Kasama sa mga pumila dito ang 26-anyos na si Jerah Arceo na first time

boboto.

Karga-karga pa niya ang 2-taong-gulang na anak.

Mas komportable aniya dito sa mall kumpara sa mga opisina ng Comelec.

"Wala po kasing time e, nag-aalaga po ako ng bata. Sinamahan po kasi kami ng mama ko, sabi niya antagal-tagal na panahon na daw hindi pa kami nakakapagparehistro. Mas maganda po kasi dito po nila ginagawa, mga nakaupo lang po 'yung mga nagpaparehistro, e pag do'n sa labas, hindi mga nakatayo pa tapos mainit pa," ani Arceo

Ang 23-anyos na si Vivien Louise Justo ng Balut, Tondo, may baon pang French fries.

"Para sa 'kin parang mas more comfortable po siya gaya po ngayon naka-aircon po siya, mas konti po 'yung tao hindi po masyadong siksikan. Hindi po gaya sa Comelec kami mas magiging crowded siya," sabi ni Justo

Aminado siyang matagal hindi naasikaso ang magparehistro dahil abala sa trabaho.

Ayon kay Comelec spokesman John Rex Laudiangco, wala nang magiging extension ang voter registration na deadline bukas, Hulyo 23.

Sakali man aniyang magkaroon ng pagpapaliban ng Barangay at SK elections sa Disyembre, siguradong mayroon aniya itong epekto sa kanilang paghahanda para sa mga susunod pang halalan.

"Definitely, the postponement, coupled with a re-setting or re-scheduling of any priorly-scheduled (by law) electoral exercise has a potential to impact preparations and activities of succeeding elections," ani Laudiangco.

"This impact may be more readily apparent on the early planning and preparations which the Commission intends to undertake for the conduct of the May 12, 2025 National and Local Elections."

Nakahanda naman aniyang sumunod ang Comelec sakaling magpasa ng batas na magpapaliban sa December 5, 2022 barangay at SK elections.

KAUGNAY NA ULAT

