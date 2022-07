Nasawi ang isang lalaki matapos sumemplang mula sa kaniyang motorsiklo at mabangga ng truck sa bayan ng Villasis, Pangasinan.

Ayon kay Police SSgt. Arnel Quintero ng Villasis Police nitong Huwebes, unang sumemplang ang biktima mula sa motorsiklo dahil sa hukay na inaayos na kalsada sa Brgy. Bacag.

Naging dahilan ito para mabangga naman siya ng sumusunod na truck.

"Kwento ng (driver ng truck) na ang nangyari is, noong sinusundan niya 'yung motor ay biglang kumanan at hindi naman alam ng (driver) motor na may hukay 'yung daan," ani Quintero.

Napuruhan sa ulo ang biktima. Isinugod ito sa ospital, pero idineklara siyang dead-on-arrival.

Nagkaaregluhan na ang pamilya ng biktima at driver ng truck. Nakahanda namang magbigay ng pinansiyal na tulong ang driver ng truck. – Ulat ni Grace Alba

