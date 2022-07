Kaso ng dengue sa Negros Occidental higit 2,300 na

Umabot na sa 2,375 ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Negros Occidental, ayon sa mga awtoridad nitong Huwebes.

Sa tala ng provincial health office, tumaas ng 857.66% ang dami ng mga kaso sa Negros Occidental kumpara noong nakaraang taon.

Naglunsad ng Sabayang 4-5 campaign ang gobyerno ng probinsiya para magpadala ng medical teams sa 10 LGU na may pinakamaraming kaso ng dengue.

Kabilang sa mga ito ang Kabankalan, Calatrava, Binalbagan, Cauayan, Hinigaran, San Carlos, Bago, Pontevedra, Cadiz at Talisay.

Sa pamamagitan ng kampanyang ito, hinihimok ang mga residente na magsagawa ng “search and and destroy breeding grounds,” “self-protection,” “seek early consultation” at “support fogging/spraying” sa mga hotspot area.

Ang Negros Occidental ang may pinakamaraming naitalang dengue cases sa buong Western Visayas sa unang bahagi ng 2022.

Tatlumpu’t isa na ang namatay umano sa rehiyon dahil sa dengue simula Enero.—Ulat ni Angelo Angolo

