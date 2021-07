Higit 100 residente inilikas sa Cavite dahil sa malalaking alon

Watch more on iWantTFC

Higit 100 residente sa Tanza, Cavite ang inilikas ngayong Huwebes matapos sirain ng malalaking alon ang ilang bahay sa bayan.

Sa lakas ng along dala ng habagat, nagkadurog-durog ang mga bahay na nakatirik ilang metro ang layo sa dagat sa Sitio Bijia sa Barangay Calibuyo, Tanza. Nasira rin ang breakwater.

Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagsasako ng buhangin na kanilang ipinangharang para maproteksiyunan ang ibang mga bahay.

"Nakikipag-ugnayan na ang local government sa provincial government na mabigyan kami ng allocation sa relocation. Naglaan sila ng mga pondo para sa breakwater," sabi ni Tanza municipal administrator John Rodgie Sanariz.

Sa Barangay Cabalan, Olongapo City, gumuho naman ang gilid ng kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan mula pa noong weekend.

Inilikas ang ilang residente sa Barangay Kalaklan dahil sa pagguho ng lupa.

Nasira naman ang temporary bypass bridge sa Sitio Canaynayan sa Barangay San Pablo, Castillejos, Zambales sa kasagsagan ng ulan.

Kailangan pang isakay sa fiberglass boat ng mga rescue team ang ilang residente para makatawid sa rumaragasang ilog.

Nasa 30 pamilya naman ang inilikas sa Barangay Palanas sa Lemery, Batangas dahil sa baha.

Isang malaking puno naman ang humambalang sa kalsada sa tapat ng isang unibersidad sa Batangas City matapos mabuwal.

Nagtulong-tulong ang mga awtoridad para matanggal ang puno at madaanan na muli ang kalsada.

Nasa 86 pamilya naman ang apektado ng pagbaha sa 6 na barangay sa Santa Cruz, Occidental Mindoro.

Na-isolate din ang 2 barangay dahil sa baha.

"May mga nagpunta na at tumitingin na, inaasikaso na ng [Department of Public Works and Highways]," ani Mario Mulingbayan, head ng Occidental Mindoro disaster office.

Nakaalerto umano ang mga awtoridad sa Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News