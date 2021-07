Regional border checkpoint sa Agusan del Norte at Misamis Oriental, ibabalik simula Hulyo 22

Mahigpit na ipapatupad simula ngayong Huwebes ang Regional Border Control Point sa boundary sa pagitan ng Caraga Region at Misamis Oriental sa Region 10.

Ito ang napagkasunduan ng mga miyembro ng Caraga Regional Task Force for COVID-19 One Caraga Shield (RTF-COCS) teleconference nitong Miyerkoles na pinangunahan ni Gov. Dale Corvera ng Agusan del Norte, chairperson sa RTF-COCS at ng Caraga Regional Development Council.

Layunin nito na mapigilan ang pagkalat pa ng Delta variant. Sa ngayon, may walong aktibong kaso ng Delta variant matapos ang isinagawang retests sa mga pasyente na dati nang na tag bilang recovered.

Ayon sa Department of Health, sa walong kaso, 4 sa Cagayan de Oro, isa sa Manila, isa sa Misamis Oriental habang ang dalawa ang mga Filipino na dumating mula sa ibang bansa.

Lunes, Hulyo 19 naglabas ng Executive Order Number 34 si Corvera kung saan nakasaad ang pag require ng Health Certificate o Barangay Exit pass sa mga pasahero at mga travelers na galing ng Region 10 na papasok sa Caraga Region.

Napagkasunduan din sa teleconference kanina na ang mga hindi taga Caraga ay kailangang magpakita ng negative RT-PCR test o vaccination card kung saan nakasaad kung nabigyan na ito ng 1st o second dose. Para sa mga authorized persons outside of residence (APOR), kailangan lang magdala ng ID at Travel Authority.

Para sa mga transportasyon na may dalang essential goods, ipapakita nila ang delivery receipt o kaya Mayor’s Permit at ID.

Para sa mga residente ng Magsaysay, Misamis Oriental na pumupunta ng Carmen sa Agusan del Norte upang mamili sa merkado, kailangan lang mag dala ng ID patunay na sa bayan ng Magsaysay sila nakatira.

Umapela din ang mga opisyal sa publiko na iwasan muna ang pag labas ng bahay kung hindi naman importante ang lakad lalo pat may binabantayang Delta variant.

Abiso din sa publiko na sundin ang minimum health protocols.



- ulat ni Charmane Awitan