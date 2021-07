Mga nagpapabakuna vs COVID-19 sa Maynila, dagsa pa rin sa kabila ng masamang panahon

MAYNILA — Ilang araw nang masama ang panahon sa Kamaynilaan pero hindi pa rin nagpatinag ang mga gustong magpabakuna kontra COVID-19.

Sa Ospital ng Maynila sa Malate, mahaba ang pila para sa 1st dose ng mga kabilang sa priority sectors tulad ng mga health at economic frontliners, matatanda, at people with comorbidities.

May mga tolda para makasilong ang mga naghihintay makapasok sa ospital dahil sa pabugso-bugsong ulan.

Ayon sa PAGASA, nakararanas ang Metro Manila at ibang lalawigan ng "monsoon rains" dahil sa habagat na ini-enhance ng bagyong Fabian. Nitong alas-10 ng umaga, ang sentro ng bagyo ay nasa 525 kilometers hilaga-silangan ng Itbayat, Batanes.

Nasa 500 ang inisyal na inilaang doses sa nasabing ospital, pero tulad ng mga nakalipas na araw, posibleng dagdagan pa ito depende sa dami ng mga gustong magpabakuna.

Maaga pa lang ay pumila na ang ilang residente.

Si Linda Villan, ilang oras na sa pila pero nagtitiyaga pa rin para mabakunahan. Bukod sa hirap na daw sa pila, nilalabanan rin niya ang takot sa karayom.

“Wala pa kaming almusal para lang umabot sa pila. Excited na kinakabahan. Takot ako sa karayom," ani Villan.

Samantala, una nang nagpunta sa isang mall si Teddy Valdueza, pero ni-refer siya sa Ospital ng Maynila dahil sa kanyang allergy.

“Ni-refer ako dito sa ospital kasi mayroon akong severe allergy. So dapat daw nasa hospital ako. Pagdating dito, in-accomodate na ako kasi pumila na ako doon. So far, okay naman," kuwento ni Valdueza.

Wala naman daw naging masamang epekto sa kanya ang bakuna at pinauwi rin matapos mabantayan ng kalahating oras sa observation area.

Sabi ni Dr. Karl Laqui, direktor ng Ospital ng Maynila, may ilang umalis sa pila nang malamang hindi ang gusto nilang brand ng bakuna ang gagamitin.

Pakiusap ni Lagui, huwag na sanang mamili ng bakuna dahil lahat naman ng mga ito ay epektibo.

"Ine-encourage namin lahat ng tao na magpabakuna. Kahit anong bakuna yan, effective yan. Lahat naman ng bakuna na ginagamit natin, recognized yan ng World Health Organization. 'Wag na kayong mamili," sabi ng opisyal.

Naging cooperative naman ang mga residenteng gustong mabakunahan kontra COVID-19.

“Cooperative yung mga tao ngayon, compared last time na medyo nagkaproblema. If ever na may darating na sobra sa kanila, we can accommodate naman," aniya.

Nitong Martes, umabot na sa 15.6 million ang total administered doses sa bansa, kung saan nasa halos 10.6 million ang first dose.

Umaabot naman sa 5.03 million ang mga fully vaccinated sa COVID-19, nasa higit 5 buwan mula nang simulan ng pamahalaan ang vaccination program nito.

Halos 48,000 ang active COVID-19 cases sa bansa, ayon sa tala ng Department of Health.

- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News

PANOORIN

