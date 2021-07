Mga ospital nangangamba sa Delta variant, sinisingil na ang PhilHealth sa utang

MAYNILA — Nangangamba na rin ngayon ang grupo ng mga ospital sa posibleng epekto ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Sa pagdinig ng Senate subcommittee on health sa panukalang Pandemic Protection Act , sinabi ni Dr. Jaime Almora, presidente ng Philippine Hospital Association (PHA), na mas natatakot sila sa bagong variant na posibleng magdulot ng mas maraming kaso.

"Itong variant na padating dito kami natatakot. With the current problem we are now facing in the hospitals, our lack of manpower and unresolved problems of COVID-19 claims, we are really in a big problem. Considering our countrymen are tired being quarantined or isolated," aniya.

Problema din ng PHA, na binubuo ng mga pampubliko at pribadong ospital, ang kabagalan ng PhilHealth sa pagbabayad ng kanilang COVID-19 claims.

Sabi ni Almora, nasa 15 percent lang ng kabuuang claims ng kanilang mga member-hospitals ang nabayaran ng PhilHealth simula Marso 2020.

Dahil dito, hirap anya ang ilang ospital sa kanilang budget.

"Sa PhilHealth po we have been telling them about the problem pero apparently mabagal lang po pagbayad, nasa 15 percent pa lang yung payment ng claims since March 2020 kaya wala din kami pambili ng PPE," hinaing niya.

Nauna nang inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang PhilHealth na madaliin ang pagbabayad sa mga pagamutan.