Lacson-Sotto tandem di mang-e-entertain sa kampanya nila

MAYNILA — Dalawa na lang at kompleto na ang senatorial lineup ng tandem nina Sen. Panfilo Lacson at Senate President Tito Sotto, na nangangakong itutuwid ang baluktot na paggastos ng pondo ng gobyerno bilang kanilang plataporma.

Initial Lacson-Sotto Senate slate

1. JV Ejercito

2. Chiz Escudero

3. Win Gatchalian

4. Dick Gordon

5. Gringo Honasan

6. Goyo Larrazabal

7. Loren Legarda

8. Lucy Torres-Gomez

9. Joel Villanueva

10. Migz Zubiri

Sabi ni Sotto, puwedeng mabawasan ang listahan kung tutuloy sina Gordon at Gatchalian na tumakbo sa pagka-pangulo at bise presidente.

Sa Hulyo 28 target ianunsiyo ang kanilang magic 12

Ang plataporma ng Lacson-Sotto tandem ay itama umano ang paggastos ng budget ng bansa kasama ang lokal na pamahalaan.

Ang gagawin nilang panliligaw sa botante ay hindi daw idadaan sa kanta o sayaw.

"Wala kaming iniisip na entertainment eh. Our thinking is we will focus on issues. We’d like to elevate the type of campaigning for 2022 on a different level na," ani Sotto.



—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News