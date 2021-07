Gov't employee sa Davao City tiklo sa buy-bust

DAVAO CITY - Timbog ang isang 28 anyos na government employee sa isang buy-bust operation sa Brgy. Matina Crossing sa lungsod na ito Lunes ng gabi.

Ayon sa Talomo Police Station, isang "big-time drug personality" ang nahuli na si Anthony Gell Almerez, na administrative staffer ng City Transport and Traffic Management Office ng Davao.

Nakasuot pa siya ng uniporme ng CTTMO nang mahuli siya.

Nakumpiska mula sa kaniya ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 4.2 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng P66,000.

“We have been monitoring him for his involvement in illegal drug trade and finally we have him caught," ani Police Maj. Sean Logronio, hepe ng Talomo Police Station.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Almerez.

— Ulat ni Hernel Tocmo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC