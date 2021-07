Bakunahan vs COVID-19 sa LGUs tuloy sa gitna ng masamang panahon

MAYNILA — Kahit maulan nitong Huwebes, dinagsa pa rin ng mga nais magpabakuna ang ilang vaccination sites sa Metro Manila.

"Kailangan po muna lahat ng tao magkaroon ng vaccine lalong lalo na sa mga matatanda at mga bata since sila ang mga vulnerable sa virus," ani Christine Medico na nagpabakuna sa Pasay City West High School.

Ayon kay Pasay Mayor Emi Calixto Rubiano, inatasan nya ang mga punong barangay na maghigpit sa kanilang nasasakupan.

Bawal na ulit lumabas ang mga bata at pinamo-monitor ang mga pagtitipon kahit sa loob lang ng bahay.

Sa Maynila, kahit na masungit ang panahon ay matiyagang pumila sa mga vaccination centers ang mga residente.

"Cooperative 'yung mga tao ngayon compared last time na medyo nagkaproblema. If ever na may darating na sobra sa kanila we can accommodate naman. Ine-encourage namin lahat ng tao na magpabakuna. Kahit anong bakuna 'yan effective 'yan. Lahat naman ng bakuna na ginagamit natin recognized 'yan ng WHO (World Health Organization). Wag na kayong mamili," ani Dr. Karl Lagui, direktor ng Ospital ng Maynila.

Sa Quezon City, 24 na vaccination sites ang bukas at nagbabakuna ng first dose ng AstraZeneca.

Sa Marikina City umabot na sa 96 percent ng target population ang nabakunahan at kalahati dito ay fully vaccinated na, ayon kay Mayor Marcelino Teodoro.

Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon, nakapagturok na ng 16 million doses ng bakuna sa Pilipinas.

Umaabot na raw sa 150,000 katao ang nababakunahan kada araw.



Pero ayon kay Dizon, malayo pa ito sa 70 percent ng target population na 110 million Pilipino para sa herd immunity.

—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News