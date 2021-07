13 anyos, nahulihan ng mga armas sa Maguindanao

Nasa kustodiya ng mga awtoridad ang isang 13 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga armas sa checkpoint sa Barangay Nabundas, Shariff Saydona Mustapha Martes.

Nakalagay sa isang traktora na minamaneho ng menor de edad ang mga dala nitong armas at iba pang gamit panggawa ng baril.

Ayon sa spokesperson ng 6th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, kuwento ng menor de edad, inutusan lamang umano siya ng kanyang tatay na dalhin ang mga armas.

Pero hindi pa tukoy ng mga awtoridad kung kabilang ang ama ng bata sa mga rebeldeng grupo.

"Iniisip ng father na he could pass the checkpoint kasi minor. Sa ngayon, under investigation pa, kasi yung name ng tatay hindi connected sa any group," ani Baldomar.

Kabilang sa mga nakumpiska ang isang M16 rifle, 38 piraso ng M16 barrel, 6 M14 black plate, 2 M16 butt plate, iba’t-ibang parte ng mga rifle, welding machine, at tatlong metal clamp.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa pagkakakilanlan ng pamilya ng menor de edad.

- ulat ni Chrislen Bulosan