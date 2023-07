4 grupo binigyan ng permit para magsagawa ng aktibidad sa SONA

MAYNILA -- Handang-handa na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police (PNP) para sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa Lunes.

Ayon kay PNP Public Information Office chief Brig. Gen. Redrico Maranan, nagkaroon ng final coordinating conference ang pulisya kasama ang mga concerned agencies nitong Biyernes ng umaga.

"Napag-usapan kanina sa coordinating conference yung huling adjustment na gagawin natin at tinatawag na contingency planning so doon diniscuss lahat ng mga possible scenarios na puwedeng mangyari at ano yung appropriate response ng lahat ng ahensya na may kinalanman sa pag-secure sa SONA," ani Maranan.

Sa Sabado uumpisahan na aniya ang initial deployment.

"Kapag sinabi nating may initial deployment basically that is 10 percent ng actual strength," aniya.

Kabilang din sa pinag-usapan ang inilatag na contingency plan kasabay ng papasok ng bagyo sa Lunes.

"Yung ating mga kapulisan ay pinagdadala natin ng rain gears."

Gagamit naman ng mga drone ang PNP bilang bahagi ng kanilang security coverage.

Sinabi rin ni Maranan na may 4 na grupo na nagsumite ng permit at pinayagan itong magsagawa ng aktibidad sa araw ng SONA.

Pero iginiit nitong bawal ang pagsusunog ng mga effigy.

Muli namang ipinaalala ng opisyal sa mga magkikilos protesta na kung walang permit, sa freedom park lang puwede magrally.

Sa ngayon ay walang namo-monitor ang PNP na banta sa seguridad sa SONA pero patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa AFP at sa ibang ahensya ng gobyerno.