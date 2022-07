Pinoy retailers sa Europa, apektado sa "Lucky Me!" recall

HAMPSHIRE - Nabahala ang Pinay retailer na si Rowena Delmo na naka-base sa Hampshire, United Kingdom sa abisong pinapa-recall ng ilang bansa sa Europa ang ilang produkto ng “Lucky Me!” sa merkado.

Binalaan kasi ng mga gobyerno ng Ireland, Malta at France ang publiko laban sa pagkain ng ilang flavor ng “Lucky Me! Pancit Canton” at maging ng “Lucky Me Beef Mami” flavor na gawa sa Thailand.

Taglay daw umano ng ilang mga produktong ito ang kemikal na Ethylene Oxide, isang uri ng gas na ginagamit bilang pestisidyo, at hindi otorisadong gamitin sa mga pagkain na ibinebenta sa European Union.

Dahil hindi na sakop ng European Union ang United Kingdom, mabibili pa rin ng consumers sa ilang mga tindahan ang nasabing brand ng pancit canton at instant noodles.

Sa kabila nito, nag-alangan na rin daw na bumili ang ibang mga mga suki ni Delmo. Kaya nagkusa na siyang ihinto muna ang pagbebenta ng nasabing instant noodle brand.

“Ako mismo, nag-recall sa product ko na Lucky Me! dahil tiningnan ko mismo yung mga product code niya, kung nandito ba sa akin. Unfortunately, nasa akin yung ibang mga product. So hinohold ko na siya. hindi ko na siya binibenta,” sabi ni Delmo na retailer ng Pinoy products.

PARIS, FRANCE

Bumagsak din ang benta ng mga nasabing produkto sa isang Filipino store sa Paris, France. Kahit ilang batch at variant lang ng pancit canton at instant noodle soup ang nabanggit sa advisory, tila hindi nabawasan ang karton-kartong produkto sa tindahan ni Cora Fred.

“Walang bumibili ng Lucky Me! (brand). Hindi naman ‘yan kasama dun sa binaban nila na may date, so andyan lang yan. May bumibili pa rin paisa-isa,” sabi ni Fred, store owner sa Paris.

Nalungkot din ang Pinoy consumers na direktang apektado sa babalang inilabas ng French government.

“Nung nalaman ko at napanood ko yung news na na-ban, nalungkot ako siyempre wala na. Pero sana maayos naman nila lahat ito para makabili na ulit ako. Kasi uuwi ako ng Pilipinas plano ko nga bibili na ako marami at i-stock ko na nga yun,” sabi ni Venus Mendoza, Pinay sa Paris.

“Naniniwala ako na mareresolba rin ‘yan. Makakakain tayo muli ng Lucky Me! Pancit Canton," sabi ni Malou Caguiwa, Pinay sa Paris.

Sinabi naman ng Monde Nissin Corporation sa inilabas nitong pahayag na wala umanong nilalagay na Ethylene Oxide sa "Lucky Me!" products. Sumusunod din daw sila sa food safety standards ng Food and Drug Administration o FDA sa Pilipinas at Amerika.

Kasunod naman ng babala ng European Union Rapid Alert System for Food and Feed, sinusuri na ng FDA Philippines ang locally-produced "Lucky Me!" instant noodle products.

Kinumpirma rin ng tanggapan na compliant ang manufacturer sa food safety base sa inspeksyong ginawa nitong Marso at ngayong Hulyo. Biniberipika na rin umano ng Monde Nissin ang lebel ng residual Ethylene Oxide sa mga pakete ng seasoning ng kanilang mga produkto.

Hiling naman ng mga Pinoy sa Europa, nawa’y maayos na ang isyu at hindi maapektuhan ang iba pang produktong Pinoy na nagpapaalala sa kanila sa Pilipinas sa gitna ng pangungulila sa ibang bansa.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

