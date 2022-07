Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Isinusulong ngayon ang panukalang batas na magpoprotekta sa mga kabataan kontra online sexual abuse.

Sa gitna ng mga naglilipanang balita patungkol sa sexual predators online, inimungkahi ng tech expert na si Art Samaniego na bantayan ang mga pakikipag-usap ng mga bata sa online gaming apps.

"Hindi lang kasi sa YouTube at sa Facebook nangyayari ito. Pati na rin sa online games. So dapat protektahan din natin ang mga anak natin dito kasi sobrang dami. Dahil sa pandemic, kahit sa pandemic, tumaas nang 300 percent ang mga kaso ng online sexual abuse sa mga children," ani Samaniego.

Kalimitang may chat feature ang online gaming applications na ginagamit sa kalagitnaan at labas ng mga laban. Karaniwang nagagamit ito para magyaya ng kasama o kaya para makapag-usap ang magkakakampi sa loob ng laro.

Dahil dito, hindi malayong may makasalamuhang online predator lalo na kung hindi mag-iingat at hindi kikilatasin ng mga magulang ang mga makakausap ng mga anak online.

"Kasi ang internet, ang daming benefits. Pero dahil din dito sa internet na ito, ang daming mga predators na kumakalat kasi andali-daling ma-access ang internet," ani Samaniego.

Dapat laging alalayan ang mga bata tuwing gumagamit ng internet lalo't napakadali lang itong ma-access.

"So dapat, parang sa tunay na buhay, inaalalayan natin sila na huwag magpunta sa isang lugar na 'pag gabi na, huwag makipag-usap sa mga taong 'di kakilala. Ganoon din dapat online," sabi ng eksperto.

Maigi ring kontrolin ang apps at maglagay ng restrictions para limitado lang ang sites na puwedeng mabuksan ng mga bata.

Ugaliin ding tingnan ang chat history o activity ng mga anak tulad ng kung ano-anong sites ang pinupuntahan at mga app na kailangan nilang i-download.

Kalimitan namang may mga warning ang mga laro at makikita sa mga game application ang mga feature ng bawat laro bago ito i-download. May mekanismo rin ang mga laro para mai-report o mai-block ang mga taong maakusahan ng pang-aabuso - emosyonal man o sexual.

Dagdag pa ni Samaniego, limitahan ang pagpo-post ng mga retrato online.

Pero ang pinakamahalaga, mas makabubuti kung kaya namang huwag magpagamit ng gadget o internet lalo't may nabibiktima na ng sexual online abuse kahit sa napakamurang edad na 3 buwan.

Matatandaang sa mga nakaraang pagdinig sa Senado, inilahad ni Sen. Risa Hontiveros na may ilang Facebook at YouTube pages kung saan may mga nangse-sexualize umano sa mga bata.

Dahil dito, hinimok ng senador ang pamahalaan na aprubahan na ang panukalang nagpapalakas sa anti-child porn law.