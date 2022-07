Sa huling tatlong araw ng pagpaparehistro para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections, mahaba pa rin ang pila ngayong Huwebes sa tanggapan ng Commission on Elections (Comelec) sa Arroceros sa Maynila ng mga gustong magpatala.

Sa kabila ng ulan, nakapila pa rin ang maraming residente ng District 2 sa tanggapan ng Comelec.

Halos 30 minuto bago magsara ang opisina ng Comelec District 2, nasa pila pa rin ang magkaibigang Mariel Roberto at Gladys Donceras.

Kapwa sila inabutan ng cut-off nitong Miyerkoles dahil sa dami ng mga pumila.

Sabi ng 25-anyos na si Donceras na residente ng Tondo, ikalawang balik na niya ito ngayong Huwebes.

“Alas-sais po ng umaga, mahaba po 'yung pila eh. Para po makapagrehistro para makaboto,” kuwento ni Donceras.

Ang 17-anyos na si Roberto naman, umaasang makakapagrehistro na ngayon.

“Kailangan po para ‘pag nag-college po, madali na lang akong makakapag-enroll. Kahapon po pumila na din kami, na-cut-off na din po, hindi na kami umabot," sabi ni Roberto.

“Magpa-register po, kasi lumipat po kami ng barangay. So pinapunta po kami para magpa-register po. May hinintay po kasi kami para sabay-sabay. Kaso eto, marami pong tao kanina. Bilang kabataan po, importante po ang makaboto dahil dito po natin makikita ang karapatan natin bilang isang tao,” sabi naman ni Rhaine Ashely Sicat, 20, dating residente ng Caloocan.

Paliwanag ng acting Comelec Election Officer sa 2nd District ng Maynila na si Ernesto Verdejo, hanggang 400 lang ang kinakaya nilang i-accommodate sa maghapon ng registration.

“So far, nasusunod naman 'yung numbering namin. Kaninang umaga pa kami nag-cut-off… As of 8:30, nagbigay na kami ng mga numbers para hindi naman maghintay yung mga tao na hindi naman namin ma-accommodate,” sabi ni Verdejo.

Sa ngayon, sabi ni Verdejo, walang abiso mula sa pamunuan ng Comelec kung magkakaroon pa ng extension o pagpapalawig ang voter registration na hanggang Sabado na lang, Hulyo 23.

May pakiusap ang Comelec sa mga hahabol pa sa registration na tiyagain na ang pagpila at hindi maaaring pagbigyan ang hirit ng mga inaabutan ng cut-off na mabigyan sila ng numero para mauna sa pila kinabukasan.

“Meron hong 4 o‘clock in the morning, kaya hindi posible 'yung sinasabi nila na magbibigay na kami in advance ng number for the following day,” paliwanag ni Verdejo.

Sa ngayon, inilipat na sa ilang mga piling malls sa Maynila ang voter registration para mas mapadali ang pagpaparehistro sa mas maraming botante.

