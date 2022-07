Nasa higit P400,000 ang halaga ng marijuana na sinira ng mga awtoridad sa Benguet. Larawan mula sa Bakun police

MAYNILA — Sinira ng mga pulis ang nasa P420,000 halaga ng marijuana sa isang taniman sa Barangay Kayapa, Bakun, Benguet.

Nadiskubre sa isang communal forest ang 2,100 na piraso ng fully grown marijuana nitong Miyerkules, Hulyo 20. Binunot ng mga awtoridad ang mga nasabing halaman.

Hindi nila nahuli ang mga taong sangkot sa pagtatanim ng marijuana.

Nitong Hunyo, aabot sa P62 milyong halaga ng hinihinalang marijuana ang sinira ng mga awtoridad sa mga lalawigan ng Kalinga at Benguet.

Sa 3 araw na operasyon sa Tinglayan, Kalinga mula Hunyo 24 hanggang 26, may 310,000 piraso ng fully grown marijuana ang nadiskubre at sinunog sa mga barangay ng Buscalan, Butbut, at Loccong.

— Ulat ni Mae Cornes

