Mga Pinoy sa UK, umaray sa record-breaking na init ng temperatura

LONDON- Sa kauna-unahang pagkakataon, naitala ang pinakamainit na temperatura sa United Kingdom na umabot hanggang 40.2 degrees Celsius sa Heathrow London, ayon sa Meteorological Office UK.

Noong nakaraang linggo, naglabas na ng anunsiyo ang Met Office ng red extreme heat warning para sa central, northern, eastern at southeast England.

Maaalalang taong 2019, buwan ng Hulyo din sa Cambridge naitala ang pinakamataas na temperatura ng UK na pumalo naman sa 38.7 degrees Celsius.

Isa sa malaking airport sa UK, ang London Luton Airport ay nag-anunsyo na ititigil nila ang kanilang operasyon. Ayon sa kanilang twitter post, “a surface defect was identified on the runway.”

Alinsunod sa balitang inilabas ng Royal Air Force (RAF) na itinigil ang mga flight papunta at pabalik ng Brize Norton, Oxfordshire kung saan naroon ang kanilang pinakamalaking air base dahil sa umano'y paglambot ng runway dahil sa init.

May ilan ring mga paaralan na nagkansela na ng kanilang pasok at ang iba naman ay nagpauwi ng maaga para siguraduhing ang mga bata'y nasa kani-kanilang mga bahay bago tumama ang kasagsagan ng matinding init.

Ang ilan namang mga opisina ay nagdeklara ng “work from home” upang hindi na lumabas ang mga empleyado.

May abiso rin na huwag na munang maglakbay ang karamihan sa mga araw na matindi ang init dahil may ilang mga linya ng tren na tumigil ang bumiyahe dahil sa init ng tube lines.

Apektado ang rail tracks na pwedeng bumaluktot o magkaroon ng sunog dahil sa init. Hindi handa ang road at travel infrastructure sa UK sa sobrang init kaya umaksyon agad ang kinauukulan upang maiwasan ang mga aksidente.

Ayon kay nanay Mila, na 23- taon nang nakatira sa London, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong init sa bansa.

“Napakainit po sobra, ibang-iba lalo na kahapon at saka ngayon. Grabe! Mainit nga sa atin pero hindi naman ganito,” sabi ni Mila.

Dagdag pa niya, mahapdi sa balat ang init ng araw. Napakahirap din daw matulog sa gabi sa mga araw na ito.

Nakadisenyo kasi ang mga bahay sa UK para mag-trap ng init sa loob dahil akma ito sa panahon ng tag-lamig o winter, kung saan kailangang painitin ang buong bahay sa pamamagitan ng heater. Para naman kay Kalvin Reyes, isang manager sa kilalang food chain restaurant, hindi natural ang ganitong init ng summer sa London.

“At the moment, ito ang pinakamainit na naranasan ko dito sa bansang ito and from my 3 years of experience, 36 degrees to 40 degrees Celcius na init is very rare dito,” sabi ni Reyes.

Tuloy pa rin ang paghahanap buhay ng mga Pinoy sa kabila ng matinding init. Sabi ni Mark Papa, empleyado sa isang Filipino food store sa London, malakas ang kita ng mga sorbetes sa kanilang tindahan.

“Today ang pinakamainit na naranasan natin dito sa London, so madaming tao ngayon ang nagki-crave ng ice cream. The more na mas kailangan nila ng ice cream kasi sobrang init. Kaya yun ang pinakamabenta natin ngayon,” saad ni Papa.

Patok na patok ang ube ice cream, buko-pandan, langka at macapuno flavors na gustong-gusto hindi lang ng mga Pinoy, pati na rin ng ibang mga lahi.

Ang mga karatig bansa ng UK tulad ng Belgium, The Netherlands at Germany ay nakararanas din ng matinding init at nagresulta ng wildfires sa bansang Spain at France.

Ayon sa mga eksperto, ang record-breaking temperatures sa UK ay bunsod ng climate change.

Ayon kay Dr. Nikos Christidis, senior scientist ng Met Office UK: “A recent study has found that the likelihood of extremely hot days in the UK has been increasing and will continue to do so during the course of the century. Climate change has already influenced the likelihood of temperature extremes in the UK."

Dagdag pa niya: “The likelihood of exceeding 40 degrees Celsius anywhere in the UK in a given year has also been rapidly increasing, and even with current pledges on emissions reductions, such extremes could be taking place every 15 years in the climate of 2100.”

