Watch more News on iWantTFC

TAIWAN -- Naipagdiwang ng mga Pilipino sa Taiwan ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa kabila ng pandemya. Marami ring Pinoy ang sumali sa simpleng salu-salo sa Taipei City isang linggo matapos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.

Nagpaabot ng pasasalamat ang MECO sa lahat ng tumulong para maitaguyod ang pagdiriwang.

“We are thankful for the continued support, financial, and the venue provided by the New Taipei City government,” sabi ni MECO Labor Taipei Director Labatt Cesar Chavez, Jr.

Bukod sa salu-salo, namahagi rin ng plake sa sponsors at mga grupo ng Filipino community. Nag-iwan ng mensahe ang outgoing MECO resident representative.

“Si Secretary Silvestre Belo, isang batikang politiko, naging gobernador, naging mayor, congressman many times. Naging Secretary of Labor, Secretary of Justice, ang tinalaga sa inyo upang ipakita ng bagong administrasyon ang pagmamahal sa inyo,” pagbabahagi ni MECO Chairman Willie Fernandez.

Hindi nawala ang kantahan at sayawan sa nasabing pagdiriwang at mayroon pang pa-premyo at pa-raffle sa mga dumalo. Sa huli, nagpaabot ng pasasalamat ang secretary general ng Filcom Northern Taiwan sa mga myembro ng grupo dahil sa pagtutulungan sa mga proyekto para makakalap ng pondo bilang suporta at ayuda para sa mga distressed OFW sa Taiwan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.