MAYNILA — Nagbabala ang Land Transportation Office sa mga nagtatakip ng plaka para hindi masita sa no-contact apprehension policy sa ilang lugar.

May ilang insidente na may nakalagay na "2 Joints" o kaya brand ng beer sa plaka ng ilang motorista, ayon kay Bong Nebrija ng Metropolitan Manila Development Authority.



“We do not find any reason na kung bakit nila gagawin yun. Aside from that, ang tanong ko, pano kung mainvolve to sa hit and run? Pagpalagay natin na property to property, kotse sa kotse, tinakbuhan ka," sabi ni Nebrija.

Nagsisilbi aniyang "force multiplier" o dagdag na bantay ang mga camera sa mga lugar na hindi nakikita ng mga enforcer ng MMDA.

"Hindi n'yo kailangang katakutan if you’re following the law. Non-contact apprehension is force multiplier namin yan. Yung hindi namin nakikita, blind spots namin, hindi namin napupuntahan, yun ang nag-a-augment sa amin. Hindi ka naman mahuhuli kung wala kang violation. So why do you need to be afraid of the non-contact," dagdag ni Nebrija.

Itinawag na ni Nebrija sa LTO ang mga nagtatakip ng mga plaka. Aabot sa P5,000 ang naging multa ng mga ito.

"That is illegal and improper," ani LTO officer-in-charge Romeo Vera Cruz. "The LTO will apprehend yung mga ganitong sasakyan na meron ganung set up sa plaka nila. Always display yung plate ninyo kahit kayo ay may commemorative plate. Worse kapag ito ay tinakpan mo, dapat makita pa rin ang regular plate."

Kung wala namang plaka ang mga motor ay dapat nakikita ang conduction sticker ng mga ito.

Aminado ang LTO na mahirap isa-isahin ang mga kalsada dahil sa kakulangan ng mga enforcer kaya hihingi na sila ng tulong sa publiko na nais magsumbong ng traffic violator, sa pamamagitan ng CitiSend app.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT:

