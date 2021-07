Tambalang Lacson-Sotto sa 2022 kumpirmado; Senate lineup ipinasilip

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kumpirmado na ang tambalang Panfilo Lacson na tatakbo bilang pangulo at Tito Sotto bilang vice president sa halalan 2022.

Mismong si Senate President Sotto ang kumumpirma sa kanilang pagtakbo sa 2022.

Sabi ni Sotto, corny man pakinggan para sa iba, "pagmamahal sa bayan" ang isa sa nagtulak sa kanila para magdesisyong tumakbo.

Lumitaw rin aniya sa mga consultative meeting na bukod sa ihaharap na programa ay magandang kombinasyon ang pagiging consensus builder niya at pagiging street fighter ni Lacson.

"Well nagdesisyon na kami pero ang official launching namin, plano namin is Aug. 4. Official announcement at saka ika nga meron kaming parang launching event, kasama 'yung mga gustong tumulong sa amin at mga gustong kumumbinse sa amin," ani Sotto.

Itinanggi naman ni Sotto ang alegasyong "pakawala" umano sila ng administrasyon para mahati ang boto ng oposisyon.

Giit ni Sotto, hindi sila pro-administration at hindi rin sila oposisyon kundi neutral at sila ang alternatibong kandidato.

Binanggit naman ni Sotto na maaaring makasama sa senatorial line-up nila ang mga sumusunod:

Sorsogon Governor Chiz Escudero

House Deputy Speaker Loren Legarda

Dating Sen. JV Ejercito

DICT chief Gringo Honasan

Habang ieendorso rin nila ang mga reeleksiyonistang sina:

Sen. Migz Zubiri

Sen. Sherwin Gatchalian

Sen. Richard Gordon

Sen. Joel Villanueva

--Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News