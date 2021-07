Robredo tikom pa ang bibig sa plano sa halalan 2022

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kahit anong pilit, mula sa supporters man niya o ng media, mas gustong ituon ni Vice President Leni Robredo ang pansin sa pagpapalakas ng vaccination program kaysa sa halalan 2022.

Pero aminado rin si Robredo na kinakausap niya umano si Manila Mayor Isko Moreno at iba pang napipisil na pambato ng oposisyon para sa halalan 2022.

"Merong mga initial exploratory talks not just with Mayor Isko, but with some other contenders, hindi ko muna sasabihin kasi wala ako authority pero nandu'n kami sa exploratory, ano ba 'yung commonalities natin na puwede pag-agree-han natin and willing ba tayo na umupo," ani Robredo.

Hind rin niya alintana na mababa siya sa pinakahuling Pulse Asia survey.

"Para sa akin aasikasuhin ko na muna ang trabaho, kung ang gustong sabihin niyan hindi tataas ang numero ko hindi bale na, basta ginawa ko ang trabaho ko."

Sinabi din ni Robredo na kung saka-sakali maging presidente siya at matuloy ang planong pagiging VP ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi niya gagawin ang mga ginawa nito sa kanya.

"I will not treat him the way he treated me."

Tiniyak ni Robredo na darating din ang tamang panahon para pagdesisyunan niya kung sasabak nga ba siya o hindi sa pagka-pangulo sa halalan 2022.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News