QC gov't nagbabala sa mga establisimyentong di sumusunod sa contact tracing

Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga establisimyento matapos matuklasang may ilang hindi nagpapatupad ng contact tracing.

Ayon kay Dr. Rolly Cruz, head ng City Epidemiology and Surveillance Unit (CESU), nakapaloob sa ordinansa ng lungsod na dapat ipatupad ng mga establisimyento ang paggamit ng contact tracing app na KyusiPass.

"Dapagt ine-ensure ng management na na-accomplish [ang] pag-scan ng QC code, nakikita pag-fill up," ani Cruz.

Natuklasan umano ng CESU na marami ang hindi sumasagot ng contact tracing app sa mga establisimyento kasunod ng pagpapasara sa isang bar sa lungsod kamakailan.

Lumabag sa health protocol ang bar, na tampok sa isang viral video kung saan makikita ang kumpulan ng mga taong nagpa-party habang walang suot na face mask.

"To be able to contact sana ['yong mga] tao doon, we checked the contact tracing app KyusiPass. 'Pag check, walang naka-log. Obviously, 'di ginamit," ani Cruz.

"Halimbawa, may magkasakit sa club na 'yon, we have no way of contact tracing ng mga kasama niya kasi wala tayong info," dagdag niya.

Binibigyan ng lokal na pamahalaan ang mga establisimyento ng hanggang Agosto 15 para ayusin ang pagpapatupad ng KyusiPass, ani Cruz.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, may mga hindi siniseryoso ang pag-fill up ng impormasyon sa contact tracing app at nilalagyan ito ng ibang pangalan tulad ng "Wonder Woman" at "Spongebob."

Samantala, kaugnay naman sa banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19, balak ng Quezon City na itigil muna ang kasalang bayan sa lungsod.

"We will be strict in enforcing no mass gatherings [especially] as most of those we have observed are related to campaigning. Baka 'wag muna mag-kasalan bayan or magbigay ng ayuda na may program at talumpati pa," sabi ni Belmonte sa text message.

Bumuo na ang Quezon City ng task force na tututok sa Delta variant.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News