'Wag kampante kahit bakunado': Publiko binalaan sa tindi ng Delta variant

MAYNILA — Nanawagan ang Philippine Medical Association (PMA) sa publiko, lalo na sa mga bakunado na, na huwag maging kampante ngayong narito na ang mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Sabi ni PMA president Dr. Benny Atienza, napansin nilang may mga nagtatanggal na ng face masks at shield at hindi na sumusunod sa protocols.

"Huwag po nating isaisip na kahit na tayo'y may bakuna ay ligtas na tayo kasi puwede pa rin tayong magkaroon. Sundin pa rin natin po kasi 'yun po ang protocol na sinusunod po," ani Atienza.



Giit ng PMA, ang pagsunod ng publiko sa minimum health standards ang paraan para mapigilang dagsain ng COVID-19 cases ang mga ospital na nauwi sa paghirit nila noon ng timeout.

Ngayon pa lang aniya ay humihingi na ng tulong ang DOH para sa dagdag na staff dahil sa banta ng Delta variant.

Bukod sa COVID-19, dapat din aniyang magbantay sa maraming sakit ngayong tag-ulan.

"Ngayong tag-ulan, dapat po hindi lang sa COVID ang inaalala, kasi dumadami na rin ang cases natin ng dengue."

Hinimok din ni Atienza ang publikong kapag nilagnat at may iba pang nararamdaman, kumonsulta sa doktor imbes na mag-self medicate.

Huwag din umanong kalimutan ang mga bakuna para sa mga bata laban sa maraming sakit.

Aminado naman si IATF technical advisory group member at pediatric infectious diseases expert Dr. Anna Ong-Lim na kinakabahan siyang mangyari rin sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa Indonesia.

Binigyang diin ni Ong-Lim ang pagpapaigting ng pagbabakuna.

"Kinakabahan ako. Alam naman natin na malaki 'yung suply issue natin so importante talagang habulin natin 'yung vaccination," ani Ong-Lim.

Batay aniya sa mga karanasan sa ibang bansa, mas mataas ang tsansang makaligtas sa Delta variant at iba pang mutation ng COVID-19 ang mga fully vaccinated.

Nakaranas lang aniya ng mild na sintomas ang mga fully-vaccinated na nagpositibo sa COVID-19 variants.

Pinaghahanda naman ng isang eksperto ang bansa sa "worst case scenario" sakaling kumalat ang Delta variant sa bansa.

Ayon kay Dr. Gene Nisperos, board member ng Community Medicine Development Foundation, bagama't hindi pa sinasabi na mayroon nang community transmission ng Delta variant, dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang pamahalaan sa posibleng malalang sitwasyon.

"Hindi lang usapin ng lockdown, siguro mas mahalagang usapin ang dagdag testing, mas maayos na contact tracing. 'Yan ang fundamentals kasi. Hindi natin magagawa 'yung biosurveillance kung wala tayong basic surveillance which is 'yung pagte-test. Hindi natin malalaman kung nasaan talaga kung hindi tayo gagawa ng sapat na testing," ani Nisperos.