Bakit mabagal ang genome sequencing tungkol sa Delta variant sa Pilipinas?

MAYNILA — Limitadong kapasidad ng makina at kakulangan sa supply kits ang nakikitang dahilan ng ilang eksperto kung bakit mabagal ang paglalabas ng resulta sa genome sequencing ng Delta variants.

Sabi sa TeleRadyo ni IATF technical advisory group member Dr. Anna Ong-Lim, malawak at hindi lang nakatutok sa iisang lugar ang pagkuha ng sequencing sample para matukoy kung nagkakaroon ng mutation ang virus.

"Yung capacity kasi ng system natin for sequencing is finite hindi naman yan unlimited so we only have a certain supply of kits and we have to sample, or sequence, representative samples from different areas," ani Ong-Lim.

Limitadong kapasidad din ng makina ang nakikitang dahilan ng public health advocate na si Dr. Luningning Villa kaya nagtatagal na malaman ang resulta ng sequencing.

"Siguro nakikita ko dyan masyado na ring maraming sini-sequence, yung capacity kasi ng makina ay depende rin, limited din yan pwede mong i-sequence a period of time," aniya.

Dagdag ni Villa, mahalaga ang sequencing para makita kung gaano kabilis makahawa ang isang virus at maikumpara ito sa findings ng ibang bansa.

"Makikita mo kung may mutation. Maka-characterize mo, makikita mo sa epidemiology, ibabangga mo. Itong Delta is more than 40 to 60 percent transmissible."

Una nang inamin ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire na may mga undetected cases ng Delta variant dahil sa mababang bilang ng isinasailalim sa genome sequencing.

