Muling pagsusulong sa 'endo' bill tinawag na 'pambobola'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Inihalintulad ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa basketball ang kampanya kontra-'endo' o end-of-contract sa paniniwalang maipapasa pa rin sa "last 2 minutes" ang isang batas kontra rito.

Pirmado na ni Labor Secretary Silvestre Bello ang sulat para hilingin kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-certify as urgent muli ang security of tenure bill.

"As early as 2019, nag-certify na siya ng 'endo bill' sa Kongreso… Ang problema maraming mga labor group na nagpoprotesta, at ayaw daw nila yung 'endo bill' that was passed by Congress. On that basis, 'vineto' ng ating Pangulo," sabi ni Bello.

Umalma naman ang labor groups dahil malinaw daw sa veto message ng Pangulo noong 2019 na hindi nito pinirmahan ang panukala dahil hindi siya sang-ayon sa malawakang pagbabawal sa job contracting.

Sa pananaw kasi ng Pangulo, may ilang uri nito na legal at nakabubuti sa negosyo at manggagawa.

Para sa mga labor group, panibago itong pambobola dahil sa papalapit na eleksiyon.

"Kung nu'ng una nabola nila ang manggagawa, sa tingin ko hindi na ulit, this is not in aid of legislation, in aid of election," ani Joshua Mata, secretary general ng SENTRO.

Sa kabila nito, tiwala ang DOLE na tutuparin pa rin ni Duterte ang pangakong wawakasan ang 'endo.'

Pero babala ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP), lalong babagsak ang mga negosyo kung isisingit pa ang usaping ito sa gitna ng pandemya.

"Marami na ngang nagsara, maraming nag-iisip kung magbubukas pa sila, maraming nagbabawas, pag binigyan mo pa ng mga regulasyong ganyan, lalong kokonti ang trabaho, lalong mababawasan," katwiran ni ECOP president Sergio Ortiz Luis.

Nangako naman ang mga labor group na babantayan ang panukalang batas dahil kung wala rin daw itong ngipin ay hindi rin mawawala ang problema sa kontraktuwalisasyon.



—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News