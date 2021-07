Eksperto: Posibleng may local transmission na ng Delta variant

Dahil sa mga naiulat na lokal na kaso ng mas nakahahawang Delta variant, sinabi ng isang eksperto na hindi malabong may local transmission o hawahan na ng mas nakahahawang variant na ito.

"Based sa cases na na-document ng [Philippine Genome Center], there are those cases na hindi related sa returning OFWs. With that demograph, then I would say mukhang mayroon local transmission ang Delta variant," sabi ng infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante.

Kasalukuyang may 8 positibo sa Delta variant, base sa huling tala ng Department of Health (DOH). Isa rito ang taga-Maynila, 4 sa Cagayan de Oro, 1 sa Misamis Oriental habang 2 ang returning overseas Filipino.

Ayon kay Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno, magkakamag-anak ang mga kaso nila ng Delta variant.

May sapat din umanong pasilidad ang Cagayan de Oro sakaling makaranas ng surge ng mga kaso.

Sa Misamis Oriental naman, kinumpirma ni Governor Yevgeny Vincente Emano na 2 close contact ng nag-iisang aktibong kaso ng Delta variant doon ang positibo na sa COVID-19.

Kapag kumalat ang variant doon, umaasa si Emano na papayag ang Inter-Agency Task Force sa kanilang request na sumailalim sa enhanced community quarantine para sa mas maghigpit na protocols.

Humiling din si Emano ng dagdag na supply ng bakuna.

Bakuna

Ayon pa kay Solante, ang mga fully vaccinated na tao ay mas mababa ang tsansang makaranas ng severe COVID-19 kahit pa Delta variant ang dumapo sa kanila.

Lahat aniya ng mga bakunang ibinibigay sa bansa ay nagbibigay ng proteksiyon sa malalang COVID-19, kahit pa sa mga tinuturing na variant of concern.

Base sa karanasan ng ibang bansang nagkaroon ng surge dahil sa Delta variant, mabilis na napuno ang mga ospital.

Para maiwasan ang ganoong sitwasyon, pagbabakuna -- lalo na sa A2 (senior citizens) at A3 (mga may comorbidity o sakit) priority groups -- ang mahalaga, ayon sa isang eksperto.

"Alam naman natin na malaki 'yong supply issue natin so importante talagang habulin natin 'yong vaccination ng A2 at A3," ani Dr. Anna Ong-Lim, miyembro ng DOH technical advisory group.

Base sa datos ng DOH, sa higit 26,000 namatay dahil sa COVID-19, 8.27 porsiyento o higit 17,000 sa mga ito ay senior citizens.

Mas mataas naman ang porsiyento ng namatay na mga senior citizen na may comorbidities.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News