DOT Region 6 Office sa Iloilo City, isinailalim sa lockdown

Nasa 12 kawani ng Department of Tourism Region Office 6 ang nagpositibo sa COVID-19 kaya pansamantalang isinailalim sa lockdown ang tanggapan.

Iloilo City - Pansamantalang naka-lockdown ang tanggapan ng Department of Tourism Region Office 6 sa Casa Real de Iloilo Building sa lungsod matapos magpositibo sa COVID-19 ang 12 kawani nito.

Sa pahayag na inilabas ng DOT 6, nag-umpisa ang lockdown nitong Lunes at pansamantalang suspendido ang operasyon ng ahensya. Wala pang petsa kung kailan ito muling magbubukas.

"Our transacting public can still reach us through the email address posted on DOT VI Western Visayas Facebook page," ayon sa public advisory ng ahensiya.

Ayon sa DOT 6, naka-isolate na ang mga kawani na nagpositibo sa virus at karamihan ay asymptomatic. Ang iba naman ay nakitaan ng mild symptoms.

Kaagad na nagsagawa ng contact tracing ang awtoridad sa 28 na close contact ng mga nagpositibo sa COVID-19.

- Ulat ni Rolen Escaniel