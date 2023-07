Ina na nanakal umano ng bata, may 3 pang anak

Tatlo pang mga anak ang iiwan ng isang ina na suspek sa pananakal ng kanyang sariling 2-taong gulang na anak matapos makulong sa kasong parricide nitong Miyerkules.

Ayon kay alyas “Janna,” pinsan ng 25 anyos na ina, hindi na kayang kupkupin ng mga kamag-anak sa side ng babae ang natitira pang tatlong kapatid ng biktima.

Pintor at minsan ay may trabaho sa construction ang 33 anyos na tatay ng mga bata, ngunit dahil nalululong din ito sa droga tulad ng asawa, dadaan pa ito sa interview at settlements sa DSWD bago malaman kung maaaring iwan sa kanya ang mga anak.

“Ngayon po, ang tatay naman po [ay] hindi nakakulong, siya po ang magbabantay, kaso momonitorin pa rin po yung magulang,” sabi ni Janna sa Teleradyo Serbisyo.

“Kasi po tulad niyan wala pa po atang mga binyag yung mga bata tapos yung birth certificate, yung PSA po na tinatawag [wala rin]. ”

Malnourished o kulang sa pagkain at sustansya ang lahat ng magkakapatid na madalas ay minamaltrato pa ng ina lalo na pag nakadroga.

Sa ngayon ay nasa puder nila Janna ang mga bata.

“Nakikipag-ugnayan na po kami sa sa social worker dito po sa Bacoor City para po sa counselling ng bata na nakawitness po ng pangyayari,” sabi ni Maj. Renalyn Lim ng Women and Children Protection Desk sa Bacoor Police.

Ang anim na taong gulang na kapatid ng biktima ang siyang saksi sa pangyayari at nagturo rin sa kanyang ina sa mga pulis.

Ayon kay Lim, ang city social welfare ang makapagsasabi kung sa pamahalaan ba mapupunta ang mga bata.

Handa naman nang mailibing ang bangkay ng batang sinakal sa barangay Talaba I sa Bacoor, Cavite. Katherine Recio, ABS-CBN News Intern

