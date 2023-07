Inalis na rin ang fishing ban sa bayan ng Pola halos limang buwan mula nang mangyari ang oil spill sa Oriental Mindoro.

Inanunsyo ni Gov. Humerlito Dolor na tinanggal na ang fishing ban at pinapayagan na ang lahat ng water activities sa bayan ng Pola matapos ang rekomendasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) dahil lumabas sa pinakahuling pagsusuri na wala nang langis at grasa sa dagat na sakop ng Pola.

Dahil dito, ang buong dagat na sakop ng Oriental Mindoro ay pwede nang pangisdaan at paliguan kaya tuloy-tuloy na ang pagbangon ng probinsya mula sa kalamidad na dulot ng oil spill.

"There are more or less 10 series of tests conducted by BFAR both on the oil and grease levels at saka yung level ng PAH, ang maganda lang doon during last test na inilabas nila, very clear na ang level ng oil and grease ay within the standards , at yun naming PAH level no detection na because of that pwde nang ilift at yun ang last straw para masabi natin na ang Oriental Mindoro ay buo na, on the way to recovery na," ani Dolor.

Pero para kay Pola Mayor Jennifer Cruz, tanging pangingisda pa lang muna ang pinapayagan at hindi pa niya pinapahintulutan ang swimming activities dahil may mga oil tarballs pa rin umano na nakikita.

Ang bayan ng Pola ang pinamatinding naapektuhan ng oil spill.

“Sa nakikita ko kahit puntahan nyo, makikita niyo yung ating Kabilang Ibayo ( K.I. Long Beach) kung saan ako palaging nag-eexercise at naglalakad nandoon pa rin yung mga tarballs at nakikita ko na talagang hindi pa puwede na maligo kasi iniingatan natin yung baka magkasakit kasi lalo pa ngayon tag-ulan na naman baka magkasakit ang taumbayan, so maglalabas ako ng EO (executive order) na hindi pa talaga pwdeng maligo sa ating dalampasigan," aniya.

Tiniyak naman ni Dolor na tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng tulong hanggang matapos ang last batch ng emergency cash transfer.

Makakatanggap ng P12,118 na emergency cash transfer ang mga may-ari ng bangka, habang makakatanggap naman ng P6,000 ang mga may non-motorized banca at iba pang umaasa sa fishing industry na naapektuhan ng oil spill.

Mula Hulyo 25 hanggang Agosto 16 ay ipamimigay na rin ang ayuda para sa mga natitira pang benepisyaryo ng cash for work program sa buong Oriental Mindoro.

"After that tapos na yung ating pagbibigay ng direct assistance, kahapon nagdistribute pa rin ako ng food assistance, mayroon pang ilang LGUs na pupuntahan pa rin natin in the next two weeks para makumpleto na natin yung last wave ng pagbibigay natin doon sa mga pamilyang naapektuhan and after that it’s done," ani Dolor.

Dagdag pa ng gobernador, sisimulan na rin ang final demobilization ng Oil Spill Task Force.

Sa ngayon dahil natapos na ang oil spill ay makakapagsimula na umano ng assessment ang provincial government kung magkano ang naging pinsala ng oil spill sa Oriental Mindoro kabilang na ang sa fishing industry, mga naapektuhang pamilya, kalikasan, pinsala sa local na pamalaan at sa turismo.