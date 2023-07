Buntis na suspek tinulungan ng mga pulis Mandaluyong

Kuha ng Mandaluyong Sub-Station 2



Madaling araw nitong Martes nang hulihin sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Mandaluyong RTC Branch 210 Judge Cristina Mabazza si Marlyn Medina, ang top 5 most wanted ng lungsod.

Nilabag umano ng 33-anyos ang Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act.

Ayon kay Col. Cesar Gerente, hepe ng Mandaluyong City Police, valid pa ang warrant of arrest ni Medina na inisyu noong 2019.

"'Yung inactivate namin talagang valid pa yung warrant though may mga balitang nakapag-parole hindi po kami naniwala doon," ani Gerente.

Nang malaman ang report ng intel ng hepe ng Mandaluyong Sub-Station 2 na si Captain Antonio Tan Jr., gumawa ng coordination ang Mandaluyong Police.

Kinatok ang pinagtataguan ng suspek sa Barangay Rosario, Pasig City at isinilbi ang warrant.

Dito napag-alaman na kailangan ng ibayong pag-iingat habang nasa kustodiya nila ang suspek dahil pitong buwan itong buntis.

“Noong nakita ko talaga siya nakakaawa kasi umiiyak siya. Nag-seek ako ng guidance dito sa city social worker na sana itong pagkakahuli namin pag na-inquest na-turn over yung warrant napunta na siya sa kulungan, ang pulis naman may puso po kami bilang ama, bilang kapatid, bilang naranasan ko yung asawa ko nabuntis ay mahirap ang pagbubuntis lalo sa ngayon,” ayon kay Colonel Gerente.



Binigyan nila ng gatas at tuwalya ang suspek.

“Ok naman po kasi di naman din po ako pinabayaan ng mga pulis ng Mandaluyong. Sinusubaybayan naman po nila ako dito tinitingnan nila kung ok yung lagay ko rito,” ayon sa suspek.

Noong nakaraang linggo nahuli din ng Mandaluyong Police ang Top 2 most wanted.

Panawagan ni Colonel Gerente, “Sa mga wanted persons nagtatago pa hindi po kayo tatantanan ng ating mga operatiba bagkus kung saan alam ninyo na may warrant of arrest kayo may kasalanan kayo mas maganda siguro yung mitigating, sumuko na lang.”