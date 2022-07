Isinasailalim sa Complete Blood Count test ang isang paslit sa Potrero Super Health Center sa Malabon City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News



MAYNILA - Hinimok ng Department of Health ang publiko na agad magpakonsulta oras na makaramdam ng sintomas ng dengue dahil karamihan umano ng nao-ospital ay nasa "late stage" na ng sakit.

“Marami sa nga nao-opsital ng dengue ay nandu’n na sila, sinasabi nating late na ang stage ng sakit. Kailangan early po ang pagko-konsulta natin," ani DOH Officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

"As soon as makaranas po ng mga ganitong sintomas ang ating mga anak o kaya tayo, kailangan po agad-agad na magpatingin na tayo. May mga libre po tayong dengue test kits sa ating mga health centers para sa ating mga kababayan," dagdag niya.

Ayon sa epidemiologist na si Dr. Eric Tayag, lampas 65,000 na ang niatatala ng DOH na mga kaso ng dengue simula Enero hanggang Hulyo 2.

Ito ay 83 percent na mas mataas, kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon kung kailan nasa 35,000 lamang ang bilang, dagdag niya.

Sa mga nasabing kaso sa taong ito, 274 na ang namatay.

Ani Tayag, ang mga rehiyong may maraming kaso ng dengue ngayon ay ang Central Luzon, Central Visayas, at Zamboanga Peninsula.

"Nito lamang July 2, lumalabas na may 13 tayong region na binabantayan, at baka lumagpas an sa epidemic threshold na tinatawag," aniya sa panayam sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles.

"At dahil sa pag-uulan, patuloy na tataas yung bilang ng dengue hanggang sa matapos yung taon. Sa kalkulasyon ko nga, dahil sa taunang bilang, usually 'pag ganito na yung panahon hanggang katapusan na ng taon, may madadagdag na siguro 40 hanggang 60 percent sa bilang," dagdag pa niya.

"So kung ganun ang kuwenta natin, eh baka umabot tayo ng 150 hanggang 200,000... Ibig sabihin n'yan, maraming bata ang magkakasakit, kasama na yung magfe-face to face pag balik ng pasukan, at siyempre, ayaw nating may mamamatay."

Pero, may paraan naman daw para hindi ito mangyari, kagaya ng pagsunod sa 4S strategy.

Sabi ni Tayag, karaniwang mas malala ang sintomas kapag dati nang tinamaan ng dengue.

“Kasi ‘yung unang infection, puwedeng asymptomatic. Ang nadadala usually sa ospital, pangalawa, pangatlo na niya eh," aniya.

Narito ang ilan sa mga sintomas ng dengue:

• Mataas na lagnat sa loob ng 2-7 araw

• Pananakit ng kasukasuhan at kalamnan

• Panghihina

• Pagkawala ng ganang kumain

• Pamumula ng balat

• Pananakit ng tiyan at pagsusuka

• Pagdurugo ng ilong at galagid

Sa Laguna, umaabot na sa 2,004 ang kumpirmadong kaso ng dengue nitong taon, ayon sa DOH. Sinundan ito ng Rizal na may 1,371 na kaso.

Hinimok ng Laguna Provincial Health Office ang lokal na pamahalaan na aksyunan na ang mga kaso ng dengue sa kanilang lugar.

Sinabi ng DOH na pinag-aaralan na nila na gamitin ang mga bakunang available na sa ibang bansa.

Kailangan pa rin mag-apply ng certificate of product registration sa bansa ang mga vaccine manufacturer.

“Habang wala pa, (ang) DOH nagsimula nang pag-aralan ito, not just specific brand, but available vaccines in other countries. We are generating evidence, kinukuha ang pag-aaral galing sa ibang bansa. To convene experts to get further guidance. 'Pag nakapag-apply ang produkto, maaaring isagawa ang further evaluation. Until then, hindi magko-comment kung makakapasok," ani Vergeire.

Sa ngayon, wala pang aprubadong bakuna ng dengue sa bansa matapos ipatigil ang pagtuturok ng dengvaxia noong 2017.

Aabot sa 20 dengue vaccines ang nasa emergency medicine list ng World Health Organization at ginagamit na sa iba't ibang bansa.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

