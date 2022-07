Inflation dapat tutukan ni Marcos, ayon sa ekonomista

Buyers line up for Malunggay-fortified pandesal sold for only P2.50 each by a vendor in Juan Luna in Binondo, Manila on Thursday. The Department of Science and Technology recommends the use of flour substitutes, like coco flour, to cope with the rising price of imported wheat flour. ABS-CBN News

Dapat unahin ni Pangulong Ferdinand Marcos na solusyonan ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ayon sa ekonomista at Albay 2nd district Representative Joey Salceda.

Bagama't 84 porsiyento aniya ng inflation ay “imported” o ibig sabihin dahil sa presyuhan sa world market, kakayanin itong makontrol sa pamamagitan ng pagbibigay ng "extra power” sa pangulo.

"Pagdating sa inflation he needs some extra powers para po mabawalan ang hoarding, use his powers to provide loan, incentivize production, as well to msme," sabi ni Salceda sa Kapihan sa Manila Bay forum nitong Miyerkoles.

"He needs extra power to provide price gouging and then abuse of market power to use the AFP in order to complete certain projects, para hindi magkaroon ng logistical bottlenecks," dagdag niya.

Bukod sa inflation, sabi ni Salceda dapat unahin din tugunan ng Pangulo ang pagkakaroon ng dagdag trabaho, paghikayat sa mga mamumunuhan na magnegosyo sa bansa, kontrolin ang pagkalat ng pandemya, at bawasan ang utang ang bansa.

Dagdag ni Salceda, sa lakas ng mandato ni President Ferdinand Marcos Jr., malaki ang inaasahan sa kanya ng publiko at dapat gamitin niya ang State of the Nation Address (SONA) para mailatag ang mga nais niyang gawin sa bansa.

"We will expect that Marcos Jr. cannot do no less, so he will use that podium essentially to articulate a vision of grand national ambition. He cannot be less ambitious given the mandate, and given what is necessary relief for the Philippines," ani Salceda.

Isasagawa ang unang SONA ni Marcos sa Lunes, Hulyo 25.

