61 tinamaan ng diarrhea sa Davao City sa loob ng 2 araw

DAVAO CITY – Umakyat sa 61 ang bilang ng mga nagkasakit na mga residente ng Toril district sa lungsod na ito mula noong Linggo dahil sa diarrhea.

Nagdeklara ang city health office ng outbreak sa nasabing distrito, Lunes ng umaga, dahil unang nakatala ng 45 katao ang naadmit sa ospital.

Nagsagawa nitong Lunes ng rectal swabbing sa mga pasyente at hanggang ngayon ay naghihintay pa ng resulta ng specimen na naisumite sa SPMC.

Sinisisi ang umano’y maruming tubig sa lugar at ang mga pagkain na binebenta sa kalsada gaya ng kwek-kwek at tapioca. Ito raw kasi ang halos parehang sagot ng mga pasyente nang tanungin kung ano ang kanilang nakain.

Lumabas sa resulta ng sample ng tubig na sinuri ng Davao City Water District, ligtas itong inumin. Pero dagdag ng CHO, magsasagawa pa sila ng iba pang pagsusuri para sa tubig.

“The DCWD released a partial result last night claiming that the water samples that they tested are within the accepted value of coliform and e. coli content. The coliform and e. coli bacteria are within the accepted value, which means that the water samples coming from Toril are safe. But it is qualitative. What the CHO conducted, which is taking time, is quantitative that is more accurate,” ani Dr. Ashley Lopez, hepe ng CHO.

Kasulukayang naka-admit ngayon sa iba-ibang pribadong ospital sa Toril ang halos lahat ng mga pasyente, habang may pito naman sa kanila ang nasa SPMC.

Pinakabatang pasyente ay isang 6 na buwang sanggol.

Patuloy na inaabisuhan ang mga residente na kung maaari, distilled o mineral water na lang muna ang iinuming tubig. – Ulat ni Chrislen Bulosan

