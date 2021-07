TINGNAN: COVID-19 vaccination sa Tacloban City gamit ang Janssen, dinagsa

Sa dami ng taong gustong magpabakuna gamit ang COVID-19 vaccine na Janssen sa Tacloban City ngayong ika-20 ng Hulyo 2021, karamihan ay 7 oras na sa pila pero nasa labas pa rin ng malls. Courtesy of Chie Maglonzo

TACLOBAN CITY — Dinagsa at siksikan ang mga tao sa unang araw ng single dose vaccination gamit ang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine na Janssen sa 2 malls sa lungsod na ito ngayong Martes.

Dahil sa dami ng tao, wala nang social distancing ang pila sa labas ng malls.

Makikita ring maraming senior citizen ang pumila para mabakunahan.

Ito'y matapos inanunsyo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na kung sino man ang gustong magpabakuna ay kailangan lang magsama ng senior citizen.

Mababa pa rin kasi ang bilang ng mga senior citizen sa Tacloban na nagpapabakuna.

Sa pahayag ni Romualdez, nilinaw niyang hindi siguradong mababakunahan ang mga hindi senior citizen.

Pero marami pa rin ang pumunta kahit walang kasamang senior citizen. Umaasa kasi silang mabakunahan din.

Ayon kay Chie Maglonzo na nagbahagi ng mga larawang kuha sa làbas ng isang mall, napansin niyang kung may dumadating na senior citizen na walang kasama, agad silang nilalapitan ng mga hindi senior citizen para mapasama sa priority lane.

Sa dami ng tao, karamihan ay 7 oras na sa pila pero nasa labas pa rin ng malls.

Sa kaniyang Facebook account, sinabi ni Tacloban City Vice Mayor Jerry Yaokasin na nakatanggap na rin ang kaniyang opisina ng mga feedback at suhestiyon mula sa mga netizens hinggil sa bakunahan sa nasabing malls.

"The CDRRMO/CHO (City Disaster Risk Reduction and Management Office/City Health Office) should come up with a better system for our COVID-19 vaccination activities, especially for our senior citizens & PWDs, to prevent overcrowding and waiting long hours to have themselves vaccinated," aniya.

"It puts everyone at risk."

Target ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City na mabakunahan ang 5,000 ngayon Martes, at 5,000 rin sa Miyerkoles.



—Ulat ni Sharon Evite

KAUGNAY NA VIDEO:

