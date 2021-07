Publiko hinikayat magpabakuna sa gitna ng banta ng Delta variant

Watch more on iWantTFC

May mas mataas na tsansa na makaligtas mula sa mas nakahahawang Delta variant at iba pang variant ng COVID-19 ang mga fully vaccinated na indibidwal.

Iyan ang iginiit ng Department of Health (DOH) sa kabila ng ilang pag-aaral na nakakalusot ang mga variant ng COVID-19 sa antibodies na dala ng mga bakuna.

Ipinaliwanag ni Dr. Edsel Salvana, miyembro ng DOH technical advisory group, na ang antibodies ay lumalaban sa bacteria at virus na nasa labas ng mga cell.

Ibig sabihin, ang antibodies ang responsable sa transmission at blocking o iyong pagpigil sa pagkalat ng virus sa loob ng katawan.

Bukod sa antibodies, binu-boost din ng mga bakuna ang cytotoxic T-cells na siyang sumisira sa virus na nakakapasok sa loob ng mga cell.

"Kapag nag-mutate ang virus, bumababa ang transmission, blocking na bisa ng ating mga bakuna pero hindi po bumababa ang T-cells," ani Salvana.

"Ito ang importante para hindi tyao magkaroon ng severe disease kasi kahit makalusot siya sa antibodies, mahahabol pa rin at masa-stop pa rin 'yong spread ng infection."

Ayon sa datos mula sa DOH, ang 2 dose ng Pfizer vaccine ay 88 porsiyentong epektibo laban sa symptomatic na kaso ng Delta variant habang ang 2 dose naman ng AstraZeneca vaccine ay 60 porsiyentong effective.

Hindi pa inihahahayag ng DOH kung gaano kabisa ang mga bakuna ng Janssen, Sinovac at Sputnik laban sa Delta variant.

Ayon pa kay Salvana, ang mga fully vaccinated na nagpopositibo sa Delta variant at iba pang variant ay nakakaranas lang ng mild na sintomas ng sakit.

"It's your cytotoxic T-cells that protect you from severe infection and these are much more resilient sa kahit ano pang mutation ang gawin ng virus," aniya.

Kaya naman pinadala na ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa ang nasa 1.6 milyong dose ng Janssen vaccine mula Amerika.

Dumating na rin ang isang bahagi ng AstraZeneca vaccines na in-order ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City, Laguna.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, sasapat ang supply ng COVID-19 vaccines sa bansa hanggang Agosto.

"Our supply can last up to 32 days or up to August 17," ani Galvez.

Tiniyak ni Galvez na patas ang gobyerno sa pamamahagi ng bakuna sa bawat rehiyon, lalo na sa mga lugar na may naitalang kaso ng Delta variant.

Sa huling tala ng gobyerno, halos 5 milyong Pilipino na o 4.3 porsiyento ng populasyon ang fully vaccinated laban sa COVID-19.

Nasa 10 milyong Pilipino naman o 9.4 porsiyento ng populasyon ang nabakunahan ng first dose.

Target ng Pilipinas bakunahan ang 70 milyon upang magkaroon ng herd immunity.

— Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News