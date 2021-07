Pinay babysitter sa Paris sumabak sa Marathon du Mont Blanc

PARIS - Isang Pinay babysitter mula Paris ang sumabak sa katatapos na Marathon Du Mont Blanc noong July 3-4. Babysitter sa Paris si Luisa Nuñez na taga-Quezon City sa Pilipinas. Ito ang kanyang unang pagkakataong sumali sa nasabing marathon.

Nakatawid si Nuñez sa finish line matapos niyang takbuhin ang 23-kilometer category trail run sa loob ng mahigit apat na oras.

Ang Mont Blanc ay 741 kilometro ang layo mula sa Paris. Habang tumatakbo ay nabighani raw siya sa kagandahan ng mga lugar na dinaan niya at proud din siyang i-represent ang Pilippinas.

“I’m happy na dinala ko ang (Philippine) flag natin at least merong isa man lang na nagdala ng flag natin sa finish line so isa po yun sa karangalan ko”, sabi ni Luisa Nuñez, Pinay runner.

Taunang ginaganap ang Marathon Du Mont Blanc mula pa noong 2003. Dinadayo ng runners mula sa higit 80 bansa ang Chamonix, France para sumabak sa marathon. Kinansela ito nung isang taon dahil sa pandemya.