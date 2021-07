Pagpapalabas sa mga bata 'wag muna ituloy: Metro Manila mayors, eksperto

MANILA — Hiniling ng Metro Manila mayors sa IATF na bawiin muna ang pagpayag sa mga batang edad 5 pataas na makalabas ng bahay.

Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivarez ng Metro Manila Council, ito ay dahil sa banta ng mas nakahahahawang Delta variant ng COVID-19 at ang aniya’y pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng virus sa National Capital Region.

"Ang recommendation ng ating Metro Manila Council, totally bawal muna po dahil nga po itong binabantayang Delta variant na alam naman po natin more contagious at transmissible," ani Olivarez.

Sang-ayon naman dito si Dr. Rontgene Solante, isang infectious diseases expert.

"Although mababa ang kaso sa mga bata, but that doesn’t exempt them from getting the infection. Halimbawa, kung may bata na nag-positive nga dahil pinapalabas, kapag umuuwi yan sa mga bahay, tapos may mga kasama sya sa bahay na hindi bakunado, pwede niyang mahawahan ito. That’s the danger... ngayong may Delta variant," aniya.

Matatandaang noong nakaraang linggo pinayagan na ng IATF ang mga batang edad 5 pataas na makalabas at makapunta sa mga piling open spaces.

Wala pang desisyon ang IATF sa hirit ng mga alkalde.

