Metro Manila mayors gustong palawigin ang kontrata ng contract tracers

Hiniling ng Metro Manila mayors na palawigin pa ang mga kontrata ng mga contact tracer na karamihan ay magtatapos na sa Agosto 3.

Naniniwala ang mga alkalde na malaki ang naitulong ng 5,775 contact tracers dahil sa pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kada araw.

"This is an essential ingredient in our fight against COVID lalo na with the Delta [variant]... importante dito ang contact tracers dahil ang lakas niyang makahawa," ani Metropolitan Manila Development Authority Benhur Abalos.

Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, limitado na ang pondo ng Department of Labor and Employment.

Pero pipilitin umanong maglaan ng P200 milyon na pondo para sa 2 buwang pagpapalawig ng kontrata ng contact tracers.

Hanggang Agosto 15 na lang din ang contact tracers ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na pumapalo sa 15,000 nationwide, kung saan 2,381 ang naka-deploy sa Metro Manila.

Dahil ubos na ang pondong nakuha ng DILG sa Bayanihan 2 at paubos na rin ang sariling pondo, humihingi ang kagawaran ng P1.7 bilyon sa Office of the President para palawigin ang kontrata ng mga contact tracer hanggang Disyembre 2021.

Hindi puwedeng mabawasan ang contact tracers na bahagi ng maraming aspeto ng COVID-19 response, ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Plano rin ng DILG na panatilihin ang kasalukuyang bilang ng contact tracers hanggang 2022 kaya magiging bahagi ito ng hinihinging budget para sa susunod na taon.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News