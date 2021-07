COVID-19 vaccination sa Maynila nagkatensiyon dahil sa limitadong doses

MAYNILA — Nagkatensiyon sa bakunahan kontra COVID-19 Martes ng umaga sa San Andres Sports Complex sa Maynila matapos uminit ang ulo ng marami sa anunsiyong hindi kayang turukan ang lahat ng pumila.

WATCH: People lining up for the first dose of the #COVID19VaccinePH shot crowd the gates of the San Andres Bukid Complex in Manila.



Officials at the said vaccination facility announced that only 1,500 shots would be given there today. | via George Calvelo, ABS-CBN News pic.twitter.com/TUjwIt7r4T