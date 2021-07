Duterte nagbabalang maghihigpit ang gobyerno para labanan ang Delta variant

Commuters wait to ride the bus along the EDSA Bus Carousel in Quezon City on June 30, 2021. The Bayanihan to Recover as One Act or Bayanihan 2 is set to expire on this day, with unused funds intended for public utility vehicle drivers, displaced workers, contact tracers, and others affected by the COVID-19 pandemic, returning to the treasury. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA—Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring magpatupad ng mas mahigpit na quarantine protocols para iwasang kumalat ang Delta COVID-19 variant sa bansa.

Ikinababahala ni Duterte ang pagkalat ng mas makahahawang Delta variant sa ibang bansa kaya kailangang maghigpit na ang Pilipinas na hindi ito kumalat bansa.

"We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent superspreader events . . . I urge the DILG and the PNP to implement the existing protocols with greater urgency and necessity. It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant," aniya.

Umaasa si Duterte na sapat ang pamamaraan ng gobyerno ngayon para mapigilan ang pagpasok ng Delta variant.

Pero kung sakali mang makapasok ito sa bansa at kumalat, posibleng bumalik aniya sa mas mahigpit na quarantine status ang Pilipinas.

"Now, it is not only Indonesia, tinamaan ulit ang Korea at Taiwan. Sila ‘yung nag-lockdown kasi pumasok nga itong variant na Delta . . . Pagka nandito na kung sakali man it will spread, I hope it will not, then we’ll have to go again to stricter measures. We are not the only one. And also tinamaan ng Delta is UK. Balik rin sila sa dati," ani Duterte.

Iniulat naman ni Health Secretary Francisco Duque III na noong nakaraang linggo, 16 karagdagang kaso ng Delta variant ang naitala sa bansa kung saan 3 ay nasa National Capital Region, 2 sa Region 6, at 6 sa Region 10.

Patuloy aniya ang pagbabantay ng Department of Health sa mga lugar na ito para matiyak na walang magiging surge ng COVID-19 cases.

Dagdag pa ni Duque, nasa high at critical risk ang ICU utilization rate sa Region 10 na nasa moderate risk ngayon, habang malapit na umanong umakyat sa high risk ang Region 6.

Sa kabila nito, tiwala naman si Duque na epektibo ang ginagawa ngayon ng gobyerno na border control, bagaman pinag-aaralan ngayon kung dapat na ring isama ang Malaysia at Thailand sa mga dapat patawan na rin ng travel restrictions.

"Dahil karamihan ng ating mga Delta variant cases ay galing po sa ibang bansa, masasabi natin na ang ating ipinatutupad na travel restrictions and border protocols ay nabigyan tayo ng pagkakataon upang palakasin pang lalo ang ating (prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration) plus strategies at ang pagpapalawig, pagpapaunlad ng atin pong health systems capacity," ani Duque.

Ayon naman kay Interior Secreatry Eduardo Año, maglalabas ang kagawaran ng isang memorandum para mapaalalahanan ang mga lokal na pamahalaan sa ibayong paghahanda kontra sa COVID-19 Delta variant.

Maghihigpit din aniya sa pagpapatupad ng border control sa mga international airports at seaports, at pagiigtingin rin ang pagtetest, isolate, contact trace, at pagbabakuna kontra sa virus.

"Ipatutupad po ng ating LGUs at Philippine National Police ang lahat ng batas, ordinansa, at omnibus --- IATF omnibus guidelines at community quarantine protocols para sa kaligtasan ng lahat. Kaya huwag pong mangamba ang ating mga kababayan sapagkat tayo ay may mga nakahandang plano para sa COVID Delta variant," ani Año.

