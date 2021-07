Border restrictions ipinatupad sa Iloilo City, Iloilo province

ILOILO CITY - Ipinatupad ang border restrictions sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ngayong Martes matapos isailalim sa enhanced community quarantine (ECQ) ang mga naturang lugar.

Sa Executive Order No. 62 Series of 2021 na nilagdaan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, nakasaad na ang city-wide border restrictions ay mula Hulyo 20, 2021 hanggang hatinggabi ng Hulyo 31, 2021.

Ang mga essential travelers lamang ang pahihintulutang makapasok sa lungsod tulad ng APOR, government employees, at medical personnel.

Para sa mga essential na gustong pumasok sa lungsod ng Iloilo, magpakita lamang ng ID sa mga inilagay na border checkpoints ng PNP.

Pansamatala ding itinigil ang biyahe ng mga fastcraft at roro vessel papuntang Bacolod City at vice versa.

Inilabas rin ni Iloilo Gov. Arthur Defensor Jr. ang Executive Order No. 263 Series of 2021, na naghihigpit sa mga papasok na hindi residente ng probinsya.

Pinahihintulutan lamang na makapasok sa lalawigan ng Iloilo ang mga APOR, returning residents, OFWs, at ang mga residente ng Iloilo City at Guimaras Province.

Sa mga residente ng Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental at Bacolod City na gustong pumasok sa lalawigan ng Iloilo, kailangang sila ay asymptomatic. Kung sila ay siyasatin at kung may makitang sintoma ng COVID-19, kaagad silang dadalhin sa quarantine facility.

Matatandaang isinailalim sa ECQ ang lungsod at lalawigan ng Iloilo noong Hulyo 16 ng IATF.

— Ulat ni Rolen Escaniel

