Bello: Mga sinuspinding riders at pamunuan ng Foodpanda, nagkaayos na

MAYNILA - Nagkaayos na umano ang mga rider at ang pamunuan ng Food Panda matapos suspindihin ng food delivery app ang marami sa kanila dahil sa pagprotesta laban sa polisiya sa pasahod.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, agad niyang pinaaksiyunan ito matapos makarating sa kaniya ang problema noong nakaraang linggo.

"Agad-agad pina-inspeksiyunan ko po yung Food Panda sa Davao. Ang feedback sa akin, mukhang nagkaayusan na except for some few riders," sabi ni Bello sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.



Sabi ni Bello, nakatakdang mag Zoom meeting ang kinatatwan ng DOLE at ang pamunuan ng food delivery app. Ipinag-utos din aniya ni Bello na magsagawa ng konsultasyon sa mga hindi pa naaareglong mga rider.

"I think majority bumalik na sa trabaho as early as Friday," sabi niya.

Magugunitang nang isinuspinde ng Food Panda ang ilang riders nito sa Davao City nitong Lunes, hinikayat ni Senador Risa Hontiveros ang DOLE na agad na magsagawa ng imbestigasyon hinggil sa umano'y labor abuses na nararanasan ng mga rider.

“Nananawagan ako sa DOLE na aksyunan agad ang hinaing ng ating delivery riders na nakararanas ng panggigipit sa mobile app operators. Bawat araw na sila ay nababalahaw ay katumbas ng isang araw na wala silang maiuuwing kita sa kanilang pamilya,” sabi ni Hontiveros.

Sa kaniyang pahayag, sinabi din ng senadora na dapat tingnan ng DOLE ang working conditions ng Davao City Food Panda riders para makapaglagay ng safeguards na magtitiyak sa proteksiyon ng mga riders bilang "workers."

“Hindi man itinuturing sa ngayon na empleyado ang mga delivery riders, sila ay mga manggagawa na naghahanapbuhay at tumutulong hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa ekonomiya. Hangga’t walang inilalabas na guidelines ang DOLE o hindi sila namamagitan ay walang mangyayari,” sabi ni Hontiveros.

Ayon kay Bello, bago ang naturang negosyo na hindi tulad ng marami na employer at employee relationship.

"This is a very novel na negosyo hindi kagaya ng nakakarami merong employer at saka employee. Dito meron yung customer, merong yung restaurant kung saan galing yung pagkain, then Food Panda, and then the 4th is the rider. So bagong business relation kaya pinag-aaralan natin," sabi niya.