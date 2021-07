Baguio mas maghihigpit sa pagpapapasok ng turista dahil sa COVID-19 Delta variant

BAGUIO CITY — Posibleng bumaba ang bilang ng mga turistang papasok sa lungsod na ito dahil sa pinahigpit na protocols dulot ng COVID-19 Delta variant, sabi ngayong Martes ni Mayor Benjamin Magalong.

"Ibababa na natin yung daily number of tourist... Mabuti na ibaba na natin dahil tumataas na yung kaso natin dito," ani Magalong.

Kasama na sa paghihigpit ang pagre-require sa mga turistang 17 anyos pababa na sumailalim sa RT-PCR test.

"Inimplement na natin yung RT-PCR requirement from place of origin ng mga travelers na 17 year old and below... So we expect a significant decrease in the number of tourist dito sa lungsod ng Baguio. Maganda din yun para ma-control natin ang mobility, para maibaba ulit natin yung mga cases natin," sabi ng alkalde.

Kabado na naman si Hilda Balana dahil matapos ang ilang araw na maraming umuupa sa mga bangka sa Burnham lake, baka aniya bumalik na naman sa dati na matumal ang kanilang negosyo.

"Nakakaiyak na naman. Wala na naman kaming customer. Eh 'di, maghihintay na lang kami, ganun," aniya.

Ayon sa Department of Tourism-Cordillera, naiintindihan nila kung maghihigpit ang pamahalaang lungsod sa pagpapapasok sa mga turista.

"Alam niyo, kailangan talaga nating gumawa ng mga stratehiya para makontrol natin yung spread of the virus. And we will support the local government units," ani DOT Cordillera officer-in-charge Jovita Ganongan.

Sabi ni Magalong, nakahanda na ang mga pagamutan sa lungsod para sa Delta variant.

"I sent a message sa ating mga hospital directors to stock up, increase na nila yung kanilang imbentaryo nila ng mga remdesivir, pati na din yung procurement nila nung mga oxygen."

Hinikayat din niya ang mga taga-Baguio na magpabakuna.

"Binibilisan natin yung second dose natin, kaya we are encouraging our residents and constituents na huwag nang i-procrastinate ang kanilang second dose."

— Ulat ni Micaella Ilao

