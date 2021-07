8 may Delta variant noong nakaraang linggo, active cases pa rin: DOH

Watch more on iWantTFC

Matapos i-test muli ang ilan sa mga nai-report na kaso ng Delta variant ng COVID-19 noong isang linggo, lumabas na 8 sa kanila ang positibo pa rin kaya itinuturing silang active cases hanggang ngayon ng Department of Health.

Isa sa kanila ang nasa Maynila, 4 sa Cagayan De Oro, 1 sa Misamis Oriental at 2 ang returning overseas Filipino.

Bagama't una nang itinuring na recovered ang mga ito, ipinaliwanag ng DOH na iba ang protocol kapag ang isang tao ay nakitang nahawahan ng variant of concern.

"Kapag nagkakaroon ng variants, nade-determine ang isang tao na may variant, binabalikan sila ng epidemiology and surveillance units so that we can assess them and we need to re-test them. Mag-quarantine until they have negative results saka sila ipapauwi," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa 3 namang may Delta variant na namatay, 2 ang napag-alamang hindi nabakunahan habang ang 1 ay inaalam pa kung nakatanggap ng COVID-19 vaccine.

Sa ngayon, may kabuuang 91 na close contacts na ang isinumite sa DOH ng mga lokal na pamahalaan na may kaso ng Delta variant. Patuloy na isinasagawa ang tracing.

Dahil nakapagtala na ng local cases ng variant, kailangan nang paigtingin ang pagpapatupad ng iba pang mga hakbang sa sinasabing 4-door strategy ng pamahalaan.

"We're not saying na effective lahat ng ginagawa natin pero as much as possible, we'd like to ensure na napapatupad nang maayos ng lahat ng ports of entry ang ating protocols," ani Vergeire.

"Dapat intensive 'yong pagpapatupad ng prevention, detection, isolation, and treatment and reintegration," dagdag niya.

Una nang sinabi ng DOH na prayoridad na maisailalim sa whole genome sequencing ang mga returning overseas Filipino (ROFs).

Pero sa 7,246 na ROFs na nagpositibo sa COVID-19, 650 na samples lang o wala pang 10 porsiyento ang na-sequence.

Paliwanag ng ahensiya, purposive sampling o namimili lang sila ng samples na ise-sequence. Minsan kasi hindi kuwalikipado ang ibang sample para sa proseso.

Sa kabila nito, ibinida ni Health Secretary Francisco Duque III na mas maayos ang kalagayan ng Pilipinas kompara sa ibang bansa.

Ito’y kahit pa ang mismong gobyerno na ang nagsabi noon na hindi tamang ikompara ang Pilipinas sa ibang bansa dahil magkakaiba ito ng sitwasyon.

"Kompara po sa ibang bansa sa ASEAN na nakakaranas ng malubhang pagtaas sa kaso dahil sa Delta variant, sa ngayon kasalukuyan, mas 'di hamak na mas maayos naman po ang ating kalagayan vis-à-vis the Delta variant," ani Duque.

Dahil mababa ang bilang ng mga naisasailalim sa genome sequencing, aminado rin ang DOH na posibleng may mga undetected case na ng Delta variant.

Inihahanda na rin ng DOH ang mga ospital at ang supply ng oxygen sa mga ito.

Base kasi sa karanasan ng ibang bansa, dumoble ang pangangailangan sa oxygen nang magkaroon ng surge sa kaso.

"We did inventory across hospitals of the country, lahat sila sufficient ang existing supplies for oxygen," ani Vergeire.

Samantala, sa report ng OCTA Research Group, sinasabing nakakaranas ang Metro Manila ng pagtaas ng kaso.

Noong Linggo, higit 900 bagong kaso ng sakit ang naiulat sa Kamaynilaan. Ito na ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso sa loob ng higit 1 buwan.

Pumalo rin sa 1.06 ang reproduction number sa rehiyon, na siyang pinakamataas mula noong Abril.

Maliban sa Makati at Maynila na may indikasyon ng pagtaas ng kaso, mataas din ang 1-week growth rate ng Valenzuela, Pasay, Marikina at Parañaque. Nasa 100 porsiyento naman ang utilization rate ng intensive care unit sa Taguig.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News