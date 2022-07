PHILIPPINES -- Nakipagpulong si bagong talagang Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo sa kanyang foreign counterpart na si Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi noong July 6, 2022. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs o DFA, layon nang pagpupulong na mas palakasin ang Manila-Beijing ties alinsunod na rin sa pahayag ni newly-elected PH President Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa kanyang mga prayoridad ang mas pinalakas na relasyon ng dalawang bansa.

(left) Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo | (right) Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi

Ibinahagi rin ni Secretary Manalo sa nasabing bilateral meeting ang kanyang mga plano patungkol sa PH-China relations kabilang na ang pagpapalakas ng economic ties, pagsasaayos ng trading system at ang pagsusulong ng people-to-people exchanges sa pamamagitan ng turismo, pagpapanumbalik ng mga biyahe at students, teachers at workers exchange ng dalawang bansa ngayong post-pandemic.

Gayundin, ipinahayag ni SCFM Wang ang kooperasyon ng China sa Pilipinas sa larangan ng bilateral relations lalo na sa sektor ng agrikultura, infrastructure, energy at people-to-people exchange. Tinalakay rin sa meeting ang ASEAN-China relations at China’s Global Development Initiative.

Matapos ang pagpupulong, inilunsad ng dalawang opisyal ang Samal Island Davao Connector Bridge Project na mas magpapabilis ng biyahe sa pagitan ng Metro Davao at Samal Island kung saan mula sa halos kalahating oras ay magiging limang minuto na lamang ang biyahe.

Opisyal na paglulunsad sa proyektong Samal Island Davao Connector Bridge Project

Kabilang din sa bilateral meeting ang paglagda nina Philippine Stock Exchange President and CEO Ramon Monzon at Bank of China (Hong Kong) Manila Branch Country Head Deng Jun sa Memorandum of Understanding o MOU nang pagbibigay ng pinansiyal na serbisyo para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng stock exchanges ng Pilipinas at China.

Paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU nang pagbibigay ng pinansiyal na serbisyo para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng stock exchanges ng Pilipinas at China

Si SCFM Wang ang kauna-unahang opisyal na bisita ni Foreign Affairs Secretary Manalo simula ng siya ay maitalaga noong July 1, 2022. Nag-courtesy call din si SCFM Wang kina Pres. Ferdinand Marcos Jr. at Vice Pres. Sara Duterte at National Security Adviser Clarita Carlos.